Больше не один дома: как выглядит жена Маколея Калкина, почему он пытался покончить с собой и сколько у него детей. Фото

Американский актер Маколей Калкин познакомился с популярностью в раннем возрасте. Он считается один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда, прославившись главными ролями в фильмах "Дядюшка Бак", "Один дома", "Наравне с отцом", "Богатенький Ричи". Однако требования его папы выплачивать наследнику миллионные гонорары поставили карьеру артиста под угрозу.

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Долгие годы Маколей не появлялся на экранах и, казалось, что про Кевина МакКаллистера все забыли. Однако в 2012 году в сети начала распространяться информация, что артист пытался совершить самоубийство. OBOZREVATEL расскажет что подтолкнуло мужчину к попытке суицида и когда наладилась его личная жизнь (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Спустя 22 года после выхода на экраны комедии "Один дома", мир облетели фотографии повзрослевшего актера. Журналисты таблоидов заявляли, что Маколей сидит на героине и оксикодоне, а также злоупотребляет алкоголем. Мало кто помнит, что с 2002 года звезда состоял в отношения с Милой Кунис. Именно после расставания, в 2012 году, он резюмировал – ничего больше не держит его в этом мире.

Селебрити намеренно употребил слишком большую дозу героина после того, как американка разбила ему сердце. К счастью, в момент передозировки актер был не один. Его успели спасти. После инцидента Калкин проходил длительное лечение.

Несмотря на тяжелый разрыв отношений, через долгих 5 лет мужчина снова решил поверить в любовь. Со своей нынешней супругой, американской актрисой Брендой Сонг, он познакомился на съемках "Changeland" в 2017 году. 5 апреля 2021 года у пары родился первенец, которого назвали в честь покойной сестры Маколея. 18 марта 2023 года стало известно, что в декабре 2022 Калкин стал отцом во второй раз. Семья встретила сына Карсона.

К слову, его жена Бренда появилась на свет в городе Кармайкл (Калифорния) в азиатской семье. Когда брюнетке было шесть лет, она переехала с матерью в Лос-Анджелес. С мая 2011 года по март 2014 девушка находилась в отношениях с музыкантом Трэйсом Сайрусом.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, какие актеры кардинально изменили внешность ради роли в кино. Брендану Фрейзеру пришлось набрать более 10 килограммов лишнего веса для фильма "Кит", а Джареду Лето сбросить 13 килограммов.

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