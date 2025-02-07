Оззи Осборн больше не может ходить: как выглядит сейчас неизлечимо больной рокер. Фото

Состояние здоровья британского рок-музыканта и участника группы Black Sabbath Оззи Осборна, которому в 2003 году диагностировали болезнь Паркинсона, заметно ухудшилось. Из-за прогрессирующего заболевания звезда больше не может ходить.

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Как отметила жена 76-летнего артиста Шэрон Осборн, ее муж постоянно работает с физиотерапевтом, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. Летом этого года исполнитель планирует в последний раз воссоединиться с коллективом Black Sabbath на сцене, после чего окончательно поставит точку в концертной деятельности, пишет People.

"Болезнь Паркинсона – это прогрессирующее заболевание. Это не то, что можно стабилизировать. Болезнь поражает разные части тела, а сейчас пострадали его ноги. Но голос у него такой красивый, как никогда раньше", – отметила избранница рокера.

Во время одного из интервью Оззи Осборн признался, что, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, пытается не опускать руки. Артист размышлял о своей жизни и осознал, что смог добиться большого количества профессиональных вершин.

"Я дожил до 2025 года. Я не могу ходить, но знаете, о чем я думал во время праздников? Несмотря на все мои жалобы, я все еще жив. Я могу ныть из-за того, что не могу ходить, но оглядываюсь назад и вижу людей, которые не сделали и половины того, что сделал я, и больше не смогут", – высказался знаменитость.

Болезнь Паркинсона Оззи Осборну диагностировали в 2003 году. Музыкант пережил четыре сложных операции на позвоночнике, а после последней заявил, что больше не выдержит никаких хирургических вмешательств.

Напомним, что из-за прогрессирующего заболевания Оззи Осборну пришлось отказаться от участия в фестивале Power Trip в 2023 году. Артист планировал вернуться на сцену и обрадовать фанатов их любимыми треками, однако состояние его здоровья этого не позволяло.

"Как бы это ни было болезненно, мне пришлось принять решение отказаться от выступления на Power Trip в октябре. Мой первоначальный план заключался в том, чтобы вернуться на сцену летом 2024 года, и когда поступило предложение сделать это шоу, я с оптимизмом двинулся вперед. К сожалению, мое тело говорит мне, что я просто еще не готов, и я слишком горжусь тем, что мое первое выступление почти за пять лет будет неполным", – сообщил рокер в соцсетях.

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