'Мое тело говорит, что я не готов': Оззи Осборн отменил возвращение на сцену из-за прогрессирующей болезни

Британский рок-певец, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн, у которого в 2003 году диагностировали болезнь Паркинсона, заявил, что не сможет выступить на предстоящем фестивале Power Trip в октябре. Он отметил, что это решение стало для него тяжелым, но его состояние здоровья не позволит выйти на сцену.

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Об этом Осборн сообщил в Instagram. О своем недуге музыкант решил рассказать только в 2020 году, когда игнорировать и скрывать проявления болезни было невозможно. Артист, известный своими эпатажными шоу, уже тогда начал уменьшать количество концертов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Как бы это ни было болезненно, мне пришлось принять решение отказаться от выступления на Power Trip в октябре. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы вернуться на сцену летом 2024 года, и когда поступило предложение сделать это шоу, я с оптимизмом двинулся вперед. К сожалению, мое тело говорит мне, что я просто еще не готов, и я слишком горжусь тем, что мое первое выступление почти за пять лет будет неполным", – читаем на странице у Оззи.

Музыкальный фест, на котором должен был выступить 74-летняя звезда, запланирован на 6-8 октября в калифорнийском Индио. Хэдлайнерами заявлены: AC/DC, Metallica, Guns n` Roses, Iron Maiden и Тool. По словам британца, его заменит группа, участники которой являются хорошими друзьями певца.

" Прежде всего, я хочу поблагодарить своих поклонников, мою группу и мою команду за их безоговорочную преданность и постоянную поддержку. Я люблю вас всех и скоро увидимся", – говорится в публикации.

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