Oxxxymiron и Гребенщиков дали второй благотворительный концерт для россиян в поддержку Украины: зал кричал 'Путин ху*ло'

В четверг, 24 марта, в лондонском концертном зале O2 Shepherd's Bush Empire состоялся второй благотворительный концерт для россиян, организованный рэпером Oxxxymiron и рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым. На выступлении присутствовали сотни граждан России, скандировавших "Нет войне" и "Путин ху*ло".

Все вырученные деньги за билеты и донаты будут переданы в помощь беженцам из Украины. В течение концерта также велся стрим, который сохранили для бесплатного просмотра на YouTube Oxxxymiron Family (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

"Этот концерт – свидетельство того, что россияне против войны в большом количестве. И не просто против войны, а против этой, с*ка, войны", – начал свой спич рэпер.

Видео дня

Он исполнил свои самые популярные хиты, включая "Там, где нас нет", "Красота и Уродство", "Мы все умрем", между композициями прерываясь на обсуждение безсмысленности российской войны в Украине.

В зале Oxxxymiron получил поддержку: слушатели скандировали антивоенные слоганы и критиковали российского диктатора. В частности, в один из моментов собравшиеся начали кричать "Путин ху*ло".

Мероприятие проходило под слоганом "Россияне против войны" (Russians Against War), а сам Мирон выступал перед большим украинским флагом.

В конце вечера рэпер объявил, что его инициативу подхватил легендарный российский рок-музыкант, участник группы "Аквариум" Борис Гребенщиков. Приглашенный рокер исполнил несколько чувственных песен, среди которых "Истребитель", "Псалом 151" и "И яркой звездой".

Если верить шкале, которая в реальном времени демонстрировала зрителям собранную сумму, звездам удалось получить около $20 тысяч за вечер.

Как сообщал OBOZREVATEL, концерт в Лондоне стал уже вторым мероприятием, направленным на сбор средств для помощи украинцам. Первое подобное выступление состоялось в Стамбуле, Турция. Там звезде удалось выручить 30 тысяч долларов.

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