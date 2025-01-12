'Оу, у вас там сложно!' Тревел-блогер рассказала, болит ли еще иностранцам война в Украине

Тревел-блогер Маша Себова призналась, что за границей иностранцы почти не говорят о войне в Украине. Лишь в особом случае они могут поинтересоваться, продолжаются ли боевые действия до сих пор и посочувствуют.

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Блогер уже привыкла к такой реакции людей, однако предостерегает не сильно беспокоиться тем, кто впервые столкнулся с подобным игнорированием. Она призналась в интервью украинскому медиа, что смирилась с такой реальностью.

"Если просто на улице с кем-нибудь встречусь и происходят короткие разговоры, то люди (просто местные жители) обычно говорят: "Оу, у вас там сложно. До сих пор (длится война. – Ред.)?" И ты думаешь: "Да… Для вас это "еще до сих пор", – отметила блогер.

Себова объяснила, что у нее в таких случаях теперь срабатывает так называемое разделение.

"Я просто понимаю, что они живут так, мы живем иначе. Я приехала сюда на неделю поснимать, а дальше я возвращаюсь к себе домой. Я все же остаюсь в нашей реальности и хочу в ней оставаться. То, что у вас здесь своя жизнь – окей, – добавила она. – Я думаю, у вас свои интересы, своя жизнь, я вас не могу за это винить или что-то ожидать, особенно от простых людей".

По словам инфлюенсера, вернуть внимание к войне в Украине нашему народу удастся в случае, если активно об этом агитировать за границей. Однако Машу Себову больше всего пугает, что украинцы перестали массово выходить на улицы и "кричать" о войне.

"Выходить и говорить надо. Дает ли это какой-то эффект, когда ты приходишь и видишь на центральной площади условного Амстердама восемь человек из Украины, которые стоят и митингуют? Я не знаю..." – в отчаянии произнесла блогер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Маша Себова рассекретила, как действительно снимаются шоу о путешествиях для телевидения. По ее словам, зрителям нужна так называемая трэш-картинка.

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