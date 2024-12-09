Тревел-блогер рассекретила, как на самом деле снимаются шоу о путешествиях для телевидения

Тревел-блогер Маша Себова раскрыла, как снимают малобюджетные шоу о путешествиях для телевидения. По ее словам, зрителям требовалась так называемая трэш-картинка, поэтому журналисту-путешественнику нужно было выходить из собственной зоны комфорта для этого.

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Так, в интервью Алине Доротюк блогер рассказала, как она снималась в проекте "Европа за копейки", где должна была искать бесплатные опции отдыха или по минимальной цене. Она объяснила, что все это делали ради рейтингов и просмотров.

"Я снимала для телевидения свою рубрику "Европа за копейки", и мне там надо было жить у каучсерферов. Это окей, но бесплатное жилье найти, путешествовать просто экстрабюджетно. Я понимала, что находить абсолютно бесплатные какие-то опции, где-то там подрабатывать, чтобы зарабатывать на эти путешествия – это все была история, чтобы поразить зрителей этой трэш-картинкой, что можно настолько бюджетно путешествовать", – отметила тревел-блогер.

Сейчас Маша Себова создает контент о путешествиях для личного YouTube-канала. Она рассказала, какие отличия между собой имеют создание продукта на телевидение и для своего блога.

"Для меня основное отличие – это свобода. И свобода делать то, что мне нравится, свобода не делать что-то ради рейтинга зашкварное, не зашкварное, – рассказала блогер. – А на YouTube мне хотелось сразу, чтобы у моего YouTube-канала была утилитарная функция, чтобы люди, которые хотят путешествовать, но не имеют большого состояния, могли взять это как инструкцию и поехать, но при этом, чтобы у них был какой-то определенный комфорт, хотя бы минимальный, чтобы это можно было повторить. И это отличие было, потому что на телевидении вот такое о бюджетных путешествиях без трэша не прошло бы".

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