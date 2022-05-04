Отстроим без Ленина и Кобзона. Жадан объяснил, почему крестовый поход россиян в Украине обречен на провал

Известный украинский поэт, писатель и музыкант Сергей Жадан рассказал о беседе с коллегами из Харьковского педагогического университета, и объяснил, почему российский "крестовый поход" в Украине непременно потерпит крах. По его словам, украинцы обязательно отстроят разрушенные оккупантами школы без Ленина, Горького и Кобзона.

"Мне сразу вспомнились те десятки историй от учителей Харьковщины, Луганщины и Донетчины, те десятки школ, которые мы поддерживали... Сейчас многие эти школы просто разрушены. Все то, что делалось тысячами креативных, умных людей, влюбленных в свое дело, сейчас просто уничтожается", – написал Жадан в своем Twitter.

Он отметил, что российские оккупанты сейчас возвращают памятники Ленину и внедряют российскую школьную программу.

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"То есть, упорно и осознанно пробуют затащить нас в прошлое, остановить время, переиграть историю. Какое-то непостижимое и самоубийственное влечение к состоянию вне времени и потустороннему. Причем, влечение не просто самоубийственное – вместе с собой в прошлое они тянут и нас", – указал он.

Писатель подчеркнул, что этот "крестовый поход" завораживает самих россиян, однако сто лет как не нужен украинцам.

"Мы свои сто лет со времени потери государственности уже отбыли. Дальше сами определимся, что нам делать. И школы свои обязательно отстроим. Без Ленина, Горького и Кобзона", – добавил Жадан.

Напомним, ранее Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе. Инициатива принадлежит профессорам Польской академии наук, поскольку считают писателя одним из величайших поэтов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, писатель получил немецкую Премию Свободы от фонда легендарного журналиста и издателя Франка Ширрмахера. Денежную составляющую, а это 10 тысяч швейцарских франков (около 318 тысяч гривен), культурный и общественный деятель пообещал пожертвовать на волонтерские нужды.