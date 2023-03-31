Отрекшаяся от РФ Брежнева приехала к дочери в США: как она выглядит и что известно о младшей наследнице певицы

Украинская певица и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая публично отказалась от России и начала распродавать все свои русскоязычные хиты, отправилась в США. Жена Меладзе не смогла пропустить день рождения своей старшей дочери Сони, которой исполнилось 22 года.

Видео дня

Этой новостью исполнительница поделилась в личном Instagram. Счастливая мама продемонстрировала аудитории красавицу-именинницу от тренера по дзюдо Виталия Войченко. Они жили в гражданском браке, но когда певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, дала девочке его фамилию (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Соня Киперман с 16 лет живет в Америке. Звездная мама устроила ее в одну из самых престижных частных школ – Ojai Valley School. Обучение в данном заведении стоит 60 тысяч долларов в год (более 2 млн гривен). Сейчас девушка является студенткой четвертого курса гуманитарного колледжа Уиттиера (Лос-Анджелес). Брежнева отметила, что Соня очень повзрослела за эти 6 лет проживания в США, похорошела и стала на голову выше ее.

К слову, старшая наследница отказывается быть певицей, подчеркивая, что ее больше интересует кинематограф и сфера моделинга. Сейчас блондинка встречается с парнем из Лос-Анджелеса, которого зовут Бек Добржански. Он занимается кикскутерингом – экстремальным видом спорта на самокате.

Кроме того, Брежнева имеет еще одну дочь, появившуюся на свет 14 декабря 2009 года от предпринимателя Кипермана. Сара претендует затмить свою знаменитую маму и в свои 13 выглядит гораздо старше своего возраста. Девочка долгое время проживала с Верой в Италии. Несмотря на семейные неурядицы юная модель в хороших отношениях с обоими родителями.

Напомним, вокалистка прожила с Михаилом Киперманом всего 6 лет. В 2012 году супруги заявили о разводе. Уже в октябре 2015 года она тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе. Их свадьба состоялась в Италии в кругу близких.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, где живет и чем занимается единственный кровный наследник Олега Винника. Певец всеми силами старается скрыть Юлиана от папарацци и не разрешает "тайной жене" Таюне распространять информацию о нем. Чтобы узнать все подробности – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!