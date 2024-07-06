Отобрали корону и не угодили зрителям: конкурс 'Мисс Москва' закончился грандиозным скандалом, а победительниц высмеяли

В Москве феерически опозорились во время конкурса "Мисс Москва ", где выбирали главных "красавиц" российской столицы. Несмотря на то, что выбор жюри, как всегда, не устроил самих россиян, так шоу еще и закончилось грандиозным скандалом и публичным отбиранием короны у "победительницы".

Видео дня

В сети возмущены, что конкурс такого масштаба в многомиллионной столице РФ подготовили насколько безответственно. Видео с мероприятия молниеносно стали вирусными.

В финале конкурса организаторы и ведущие запутались в номинациях и участницах, поэтому несколько раз вручали корону не тем девушкам. Когда ситуация прояснилась, случайно награжденную конкурсантку поросли унизительно передать корону и ленту, но она не шевельнулась.

За победу в номинации "Красота Москвы" наградили Нигильскую Снежану, а через несколько минут объявили, что эта корона должна была достаться другой девушке с таким же именем.

Когда ведущие попросили первую выйти и передать атрибуты победительницы настоящей "королеве", Нигильская не сдвинулась с места. Вместо нее на сцену вышла обладательница титула "Московская красавица" и отдала свою ленту вместе с короной.

Избегая скандала, ведущие позвали генеральному директору, которая заявила, мол, и на "Мисс Вселенной" путали победительниц, а у них "аж три Снежаны".

В официальном комментарии своим СМИ оргкомитет объяснил, что ведущая читала с листочка, где победительницу написали "врачебным почерком", а принтера у них не было.

В конце концов, девушкам вернули все ленты и короны, чтобы пригласить на фотосессию. Здесь тоже возник конфуз. Организаторы и фотографы не позаботились о хорошем свете, ракурсах и ретуши кадров, поэтому они напугали пользователей.

Зрители заявили, что среди победительниц нет ни одной красивой девушки, а косметические вмешательства видны невооруженным глазом.

Ранее OBOZ.UA писал, что пьяная белоруска напала на украинку на конкурсе "Мисс Европа". Ирина Максимович из Витебска, вероятно, была сильно пьяной.

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