Отношение к деньгам, молодая любимая и танцы босиком. Друзья и коллеги Григория Чапкиса поделились личными историями в годовщину его смерти

Три года назад, 13 июня 2021 года, не стало Григория Чапкиса. Знаменитый хореограф скончался на 92-м году жизни, не справившись с последствиями перенесенного коронавируса.

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OBOZ.UA собрал самые интересные факты из жизни известного хореографа, который танцевал на главных сценах мира, был знаком с Сальвадором Дали, встречался с Фиделем Кастро и получил однажды подарок от Элвиса Пресли. Мы также попросили известных коллег и друзей поделиться воспоминаниями об артисте.

Знаменитый хореограф родился в 1930 году в Кишиневе. Вырос в многодетной еврейской семье, где было еще шесть братьев и сестер. Танцевать научился, по его словам, тогда же, когда и ходить. С детства зарабатывал этим деньги, потому что родители были очень бедны. С началом Второй мировой семья эмигрировала в Казахстан. Когда возвращались из эвакуации, в Киеве их сняли с поезда с подозрением на брюшной тиф. Около месяца находились в Октябрьской больнице, а когда поправились, остались в Киеве. Григорий поступил в училище, а в 1945 году – его приняли в ансамбль песни и пляски "Трудовые резервы", в составе которого выступал в Москве, где Сталин подарил наручные часы. Чапкис рассказывал, что у него была общая фотография со Сталиным, однако после развенчания культа личности мать Григория сожгла снимок.

Позже был зачислен артистом балета в Государственный ансамбль песни и пляски Украины, а затем – в знаменитый ансамбль имени Павла Вирского, где проработал 27 лет. Объездил с выступлениями весь мир. Встречался с Фиделем Кастро, Хо Ши Мином и Мао Цзэдуном. Элвис Пресли подарил ему пластинку, а Сальвадор Дали не поверил, что такая сноровка в танце у Чапкиса от природы. В СМИ потом написали, что Дали нашел у украинского исполнителя моторчики, вставленные в колени, – и многие в это поверили.

Позже Григорий Чапкис был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, руководил концертно-танцевальным залом "Юность". Некоторое время жил с женой в Италии, где проживает его дочь Лилия. Затем открыл в Киеве собственную школу танцев. Узнавать на улице Григория Чапкиса начали, когда он стал одним из судей первого сезона телешоу "Танцы со звездами". Он настолько полюбился зрителям, что последующие сезоны не обходились без его участия. Пропустил только четвертый и пятый сезоны, однако в 2019 году снова появился в жюри.

В декабре 2020 года хореограф заболел коронавирусом, с двусторонней пневмонией был госпитализирован. Впоследствии его выписали, но затем Григорий Николаевич еще несколько раз попадал в реанимацию из-за осложнений, вызванных COVID-19. 13 июня 2021 года скончался на 92-м году жизни.

"Григорий Чапкис был и будет для меня образцом преданности делу, – рассказывает OBOZ.UA Дмитрий Дикусар, известный хореограф и неоднократный участник проекта "Танцы со звездами", который сейчас защищает страну в составе ВСУ. – После знакомства с ним я понял, что моя танцевальная пенсия может быть значительно позже. Он имел сильный характер, свое личное мнение, которое никогда не боялся выражать. На такое способен человек, имеющий стержень, которого, к сожалению, не хватает многим другим. А его умение любить жизнь заслуживает отдельных оваций".

Дмитрий Дикусар в последние годы жизни Чапкиса часто общался с ним. "Мы переписывались, он присылал мне какие-то интересные видео по соцсетям, – рассказывал хореограф автору этих строк на прощании с Григорием Николаевичем. – Одна из его последних фраз: "Деньги не имеют никакого смысла, самое главное – твое счастье и счастье семьи. Квартиры и машины никогда этого не заменят". Он делился со мной личным – рассказывал, что встретил женщину, которую полюбил. Я не видел Людмилу ни разу. Знаю только, что ей на момент знакомства было 38 лет. Я помню его как очень хорошего человека в жизни, но очень сурового в своей профессии. И это такой контраст: насколько человечный и мягкий, настолько же бескомпромиссный. Если что-то на паркете шло не так, от его гнева ничего не спасало. Интересно, что с его появлением в "Танцах со звездами" в 2019 году все перестали, как бы это корректнее сказать... скажу как есть: унижать меня на паркете. Григорий Николаевич вышел и сказал, что я один из ведущих танцоров Европы и для телешоу – честь, что участвую в нем".

"Он появился в жюри тогда не сразу, а через некоторое время – как приглашенная звезда, – рассказывает OBOZ.UA актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко, танцевавшая в паре с Дмитрием Дикусаром в сезоне, о котором упоминал танцовщик. – И он первый, кто меня похвалил, до этого, откровенно говоря, судьи были не очень благосклонны к нашей паре. А он сказал: "Боже, какой танец!" И так этим поднял мне дух. До этого это делал Дима, потому что у меня после каждого эфира из-за критики буквально опускались плечи. А Дима: "Вика, ты кому веришь: мне или им? Ты хорошо танцуешь!" А потом вот – Чапкис".

"Глядя на него, я всегда думала: будет ли у меня столько энергии в его годы? – добавляет Виктория Булитко. – Он был невероятно трудолюбивым. В полуфинале шоу участники исполняли по три танца, один из которых – с кем-то из судей. Я танцевала с Чапкисом. Когда мы тренировались, он все время повторял: "Так, еще пройдем раз! И еще один разок!" Если бы у нас целый день был выделен на репетицию, продолжал бы и продолжал. Не было бы никакой передышки. Когда я танцевала с ним в эфире, старалась очень осторожно к нему прикасаться. Мне казалось, что он хрустальный, а на самом деле оказался очень крепким. Его слова о том, что жизнь – это движение, стали для меня своего рода путеводителем".

"Он не просто любил жизнь, а делал все, чтобы максимально ее продлить, – рассказывает OBOZ.UA Ксения Горб, известная украинская танцовщица, участница, а затем главный хореограф шоу "Танцы со звездами". – Знаете, с годами люди очень часто пренебрегают своим здоровьем. Говорят: что мне уже нужно? Он так не мыслил. Во время репетиций видела, что у него с собой всегда огромная жестянка с витаминным комплексом. Видно было, что тщательно следит за своим здоровьем. Это то, чему нужно учиться нам всем".

"Был очень требователен – и к себе, и к другим, – продолжает Ксения. – Когда шли репетиции, тренировался многие часы, постоянно повторял номера. Как-то во время выступления совершил несколько незначительных ошибок. Зритель это даже не заметил, а он очень переживал, буквально грыз себя из-за этого. У него было много учеников, и ради них он стремился быть все время на высоте".

"Мы все хотели быть такими, как он, – столько двигаться, находиться в такой замечательной форме, настроении, – рассказывает OBOZ.UA Елена Шоптенко, известный хореограф, победительница первого сезона "Танцев со звездами" и пари с Владимиром Зеленским. – Когда такой человек вдруг уходит из жизни, ты, с одной стороны, понимаешь, что это как будто и должно произойти, потому что жизнь так устроена, что мы не вечны, а с другой – теряешь важный ориентир. В первых "Танцах" он симпатизировал нашей паре с Владимиром Зеленским. Помню его слова: "Пара номер пять показала себя, как всегда, хорошо". Мне импонировало, что он всегда оценивал не просто технику танца, а его душу".

"Я знала Григория Николаевича достаточно неплохо, потому что мы позже преподавали на одной кафедре в университете, – продолжает Елена Шоптенко. – Хорошо общались. Его выступления перед студентами всегда были очень глубокими, видно было, что преподавание доставляет ему удовольствие. Мне очень нравилось, что у нас с ним были одинаковые взгляды. Он учил студентов, что нет разных направлений в танцах, говорил: вы должны знать все. Он же сам был гуру народного танца, но потом изучал и бальные, преподавал это направление. У него был живой интерес ко всему, что окружало. И постоянное желание развиваться".

"Нас объединяли очень теплые отношения, – рассказывает OBOZ.UA Ольга Сумская, народная артистка Украины, которая тоже участвовала в проекте "Танцы со звездами". – Мы звонили по телефону друг другу, на один из своих юбилеев он попросил меня быть ведущей. Не могу забыть трогательный эпизод. На сцене он меня пригласил на вальс. А я была на каблуках, из-за чего могли возникнуть неудобства из-за компактного роста Григория Николаевича. Я, недолго думая, сбросила обувь и пошла танцевать босиком. И это был прекрасный танец в тот вечер – мы покорили сердца зрителей".

"В нем бурлила всю жизнь молодая энергия, нам всем казалось, что Григорий Николаевич будет жить 150 лет, – продолжает Ольга Сумская. – И будет всегда в жюри "Танцев со звездами". К слову, он больше всех поддержал меня в "Танцах со звездами". Я начинала с Дмитрием Дикусаром, тогда он был еще никому не известным 20-летним юношей. А на второй месяц тренировок сказали, что у меня будет другой партнер. Я очень боролась за Дмитрия, но его все-таки заменили. А с тем партнером у нас не сложилось как-то. Именно это озвучил в прямом эфире Григорий Николаевич в один из конкурсных дней. Мол, нет энергетики, химии между вами. Когда мы вылетели из шоу, я предупредила организаторов, что на гала-концерте, где будут выступать все участники, буду танцевать только с Дикусаром. Мы выступили в образах Прони Прокоповны и Голохвастова – и это был лучший танец в моей жизни. Григорий Николаевич тогда сказал такую фразу: "Ольга, наконец-то я вижу, что вы танцуете, – вот что значит партнер!" Этими словами дал мне шанс поверить в себя".

"Мы часто бываем на его могиле, – добавляет Ольга Сумская. – Когда навещаем родителей, обязательно заезжаем поклониться Григорию Николаевичу на Байковом кладбище. Это очень светлый и добрый человек, никто его не заменит. Он легендарный и вечно молодой".

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