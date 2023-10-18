'Откуда ты это взял?!' Режиссер Фиалко рассказал об эмоциональном споре с Сивохо из-за 'особенных людей' Донбасса

Украинский режиссер Олег Фиалко, который был хорошо знаком с юмористом Сергеем Сивохо, объяснил, почему тот считал, что жители Донбасса должны иметь особые преференции в Украине. И Сивохо, и Фиалко – родом из Донецкой области.

Об этом Олег Фиалко рассказал в разговоре с OBOZ.UA. Кинорежиссер и продюсер говорит, что запомнил Сивохо как "человека талантливого, который ошибался".

В 90-х Сергей Сивохо, тогда студент донецкого вуза, сыграл одну из ролей в фильме Олега Фиалко "Имитатор". "Он не просто снимался, это была его первая роль в кино, – рассказывает OBOZ.UA кинорежиссер. – Когда начинал работу над картиной, увидел его выступление на КВН – очень понравилось. Сначала даже решил, что он может сыграть главную роль. Но после проб пришли к выводу, что он возьмет другого персонажа – одного из друзей главного героя".

Видео дня

"Часто артисты в таких случаях переживают: была главная роль, а теперь нет. Он, наоборот, мне говорил: "Олег, если не получится и это, я все равно благодарен, что ты меня пригласил", – говорит Фиалко.

"Потом наши пути разошлись, – продолжает Олег Борисович. – И только лет 15 назад встретились на каком-то фестивале – разговор был недолгим. И он мне начал говорить, что Донбасс – это отдельная история, люди, имеющие права на особые преференции. Я удивился: "Сергей, откуда ты это взял?!" Я сам из Донбасса, люблю земляков, но как можно говорить, что мы лучше, например, львовян? В чем-то они могут поучиться у нас, а чему-то, наоборот, научить. Он не соглашался, говорил: "Шахтеры – гвардия труда". Вот откуда ноги растут! Нас обманывали годами, что мы лучшие, писали книги, снимали кино. Говорю: "Сережа, будет беда, если мы пойдем таким путем". Я еще не понимал, к чему это приведет, но было ощущение, что надвигается что-то в стране. А потом шахтеры поехали на Киев…"

"И вот лет пять назад мы пересекались последний раз – разговаривали по телефону, – вспоминает Олег Фиалко. – Он выдвигался в народные депутаты от нескольких городов Донецкой области, в том числе Дружковки, откуда я родом. Потом я видел его столкновение с общественностью… Непонятна мне и его позиция, но в чем причина этого, мне неизвестно. Возможно, повелся на какие-то тезисы. Не знаю. Должен сказать, что то, что он сделал на первом этапе жизни, многого стоит. Я запомнил его как человека талантливого, с кучей положительных черт. Вместе с тем были изъяны, которые привели к тому, что мы видели. Царство ему небесное. Если искренне ошибался, то зла большого на своем пути не наделал".

Ранее OBOZ.UA писал, что близкая подруга Сивохо рассказала, как он без жены и сына приехал к ней праздновать свой юбилей. Также мы сообщали о болезни шоумена, разговорах с друзьями за неделю до смерти и непростом характере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!