Близкая подруга Сивохо рассказала, как он без жены и сына приехал к ней праздновать свой юбилей

Российская телеведущая-оппозиционерка Татьяна Лазарева вспомнила, как украинский юморист Сергей Сивохо, которого не стало вчера, праздновал недавний юбилей у нее дома. Шоумен приехал в гости к коллеге без семьи – жены и сыну.

Об этом Татьяна Лазарева рассказала в разговоре с OBOZ.UA. Тележурналистка давно живет в Испании из-за преследования кремлевского правительства.

"Познакомились мы сто лет назад – уже даже не помню, в каком году, – рассказывает Татьяна. – Многие ездили со сборной КВН. Как друзья , виделись часто: и ко мне, когда еще жила в Москве, приезжал. Я бывала часто в Украине.В последний раз в гостях у меня – он был уже в Испании, где сейчас живу. Приехал без жены и сына, один – решил отпраздновать 50 лет отдельно от всех. Мы поехали в Гибралтар, он рассказывал, что с детства его очаровывало это название, очень хотел попасть на эту территорию".

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Татьяна Лазарева снималась в проекте "Лига Смеха" перед полномасштабным вторжением. С началом большой войны некоторое время провела в Киеве: часто выходила в прямые эфиры, в которых рассказывала, как живет украинская столица под постоянными обстрелами. По ее словам, прежде всего было целью донести правду о российской агрессии до соотечественников. Поговаривали, что именно Сивохо помогал впоследствии Татьяне вернуться домой – в Испанию. В разговоре с OBOZ.UA Лазарева рассказала, что вывозил ее другой мужчина, однако Сергей действительно помогал при эвакуации.

"В Киев в феврале 2022 года я приехала на съемки проекта "Лиги Смеха", – вспоминает Лазарева. – Мы тогда с ним виделись. Когда война началась, я какое-то время была в Киеве – он несколько раз меня проведывал в квартире, которую снимали для меня. Помню, что ему уже было очень тяжело ходить. В последнее время мы плотно поддерживали связь – звонили по телефону и списывались".

"Он был каким-то… Пацифистом? Миротворцем? – продолжает Татьяна. – Все эти слова изменили смысл, стали какими-то бессмысленными, испортились. Но действительно не имел ненависти в душе. Я недавно написала у себя в соцсетях пост об этой ненависти, которой нас сейчас всех пытаются заразить. У него этого не было, огромной доброты человек. Когда собирались квновские друзья, всегда много смеялись. Все время какие-то шутки – невозможно было по-другому. У него было прекрасное чувство юмора".

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