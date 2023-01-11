Отец Киркорова признался, что сын расстроился из-за украинских санкций, и назвал Украину ''республикой''

Российский эстрадный певец Бедрос Киркоров, чей сын Филипп Киркоров на днях заявил, что ему безразличны санкции СНБО, опроверг слова путиниста. По словам Киркорова-старшего, наследнику "жалко терять Украину".

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Впрочем, в страхе перед правдой и кремлевскими убийцами, собеседник российских СМИ поспешил заверить, что его сын – патриот России. Руководствуясь пропагандистской методичкой или из-за возрастных проблем с памятью, 90-летний исполнитель назвал независимую Украину "республикой" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бедрос Киркоров вспомнил, что его сына когда-то радостно встречал народ, который сейчас, в том числе с его поддержки, уничтожают российские оккупанты.

"Ему жаль, что он потерял такую республику, где каждый раз гастролировал с удовольствием. Его там встречали, он – народный артист Украины. Он с уважением относится к предыдущему правительству, которое дало ему эти возможности и звание", – сказал россиянин.

Напомним: на днях СНБО внедрил санкции против культурных деятелей РФ и предателей Украины, которые поддерживают войну и распространяют пропаганду.

Обиженный Филипп Киркоров решил свысока обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и назвал его "зайкой". Путинист сравнил главу Украины с Адольфом Гитлером и намекнул, что ему безразличны внедренные запреты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский телеведущий Анатолий Анатолич отреагировал на позорное обращение пропутинского певца Филиппа Киркорова к президенту и выразил желание увидеть его тело под многострадальным Бахмутом.

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