''Из него классный бархатец вырастет под Бахмутом'': Анатолич отреагировал на обращение Киркорова к Зеленскому

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич отреагировал на позорное обращение пропутинского певца Филиппа Киркорова к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне введения санкций СНБО. Артист выразил желание увидеть конец пропагандиста на передовой.

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Украинец в шутку предположил, что из Киркорова вырос бы "классный бархатец". Соответствующий комментарий раздался в Instagram-stories звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Анатолич назвал российского эстрадного певца "геем-гомофобом" и заявил, что очень хочет вместо громких слов увидеть его в рядах мобилизованных.

"Очень хочу, чтобы этого гея-гомофоба мобилизовали и отправили воевать в составе зековской армии РФ. Из него такой классный бархатец под Бахмутом весной вырастет", – написал ведущий.

Напомним: на днях СНБО ввел санкции против культурных деятелей РФ и предателей Украины, которые поддерживают войну и распространяют пропаганду.

Обиженный Филипп Киркоров решил свысока обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и назвал его "зайкой". Путинист сравнил главу Украины с Адольфом Гитлером и вбросил еще несколько тезисов из кремлевской методички.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица Лолита Милявская, родившаяся в Мукачево на Закарпатье, но поддержавшая войну России в Украине, глупо отреагировала на введенные против нее накануне санкции СНБО. Предательница родины позорно пошутила о том, что написанное в указе отразило у нее сексуальное желание.

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