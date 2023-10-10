Купили берет за $20 тысяч и вернули: на концерте 'Антитіл' произошла трогательная история с воином ВСУ, потерявшим ноги и зрение на войне

На концерте украинской группы "Антитіла" в Чикаго, США, состоялся благотворительный аукцион, до слез растрогавший пользователей сети. К музыкантам на сцену поднялся Сергей Райлян, воин 79 ОДШБР, который на передовой потерял зрение и ноги. Выжить герою помогла собранная волонтерами аптечка, благодаря которой собратья стабилизировали воина.

Он рассказал свою историю поклонникам "Антитіл", после чего передал символ десантника – свой берет – для розыгрыша. Неравнодушный слушатель приобрел лот за 20 тысяч долларов (590 тысяч гривен), но отдал его владельцу назад. Видео с концерта появилось в Instagram звезд (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Герой защищал страну в Северодонецке, Торске, Соледаре, Святогорске, Богородичном, Донецке и Николаевской области. В последний раз бойца отправили под Марьянку, где он и подорвался на мине.

Видео дня

"У меня было полностью переломанное лицо, глазницы, нос, верхняя и нижняя челюсть, дважды позвоночник, обломок попал мне в живот и пробил легкое, таз в двух местах. Но благодаря той аптечке, которые собрали мне волонтеры, ребята меня стабилизировали и довезли. Благодаря этой аптечке у моей матери остался сын, у сестер – брат, а у жены – муж", – рассказал свою историю украинский герой.

Он подчеркнул, что 20 долларов доната могут спасти жизнь бойцов, которые ежедневно рискуют ею ради свободы и независимости Украины.

Он пожертвовал свой самый ценный элемент формы, с которым прошел войну, чтобы собрать средства на качественные аптечки.

"Если этот берет спасет хотя бы одну жизнь, я буду счастлив. Жизнь наших ребят – бесценна. И чем меньше у каждого будет ранений – тем меньше он будет страдать по жизни. Слава Украине", – добавил Сергей Райлян.

Один из зрителей приобрел берет за более полумиллиона гривен, но не оставил себе на память. "Я готов отдать это обратно в руки владельца. Это дорогая вещь для него, пусть у него она будет. Пусть его все аптечки помогают собратьям. А это должно оставаться у него", – сказал щедрый украинец.

"Антитела" добавили, что на сегодняшний момент вместе с United Help Ukraine, украинской общиной в Чикаго, а также с иностранцами, посетившими концерты, собрали 49 000$ только на аукционах. Это 980 качественных аптечек.

В комментариях украинцы отметили, что их до слез поразила история героя. "Снова мое утро началось со слез. Это так трогательно", "Очень проникновенно", "Я плачу", "Мурашки", – написали украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что лидер группы "Антитіла" рассказал о бывшем друге, который оказался ярым путинистом. Коллектив записывал композицию с российскими коллегами из "Смысловых галлюцинаций".