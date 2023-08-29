'Мы были близки': Тарас Тополя назвал друга-музыканта из России, который оказался ожесточенным путинистом

В репертуаре украинской группы "Антитіла", фронтменом которой является известный музыкант Тарас Тополя, есть всего два русскоязычных трека. Они были выпущены до 2014 года. Кроме того, коллектив записывал композицию с российскими коллегами из "Смысловых галлюцинаций", а с лидером группы Сергеем Бобунцем Тополя даже близко дружил. Теперь же певец из страны-террористки поддерживает путинский режим и убийственную войну в Украине.

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Тополя признается, что за русскоязычные песни ему не стыдно, как и за дружбу с россиянином. Впрочем, он подчеркивает, что после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе "Антитіла" не имели и не имеют ничего общего с агрессором. Об этом исполнитель, который полгода был парамедиком на передовой, рассказал в интервью Славе Демину на его авторском YouTube-канале.

"Мы тогда рассматривали возможность открыть для себя российский рынок. И русскоязычная песня стала успешной. Она занимала первые места на "Нашем радио" в чартах. С этой песней нас позвали на "Нашествие" в 2014 году, куда мы не поехали, потому что началась аннексия Крыма и война на Донбассе. Я могу говорить на русском, я могу писать песни на русском, но я этого принципиально не делаю. Мы полностью закрыли для себя Россию после 2014-го. Более того, мы делали кавер со "Смысловыми галлюцинациями", мы дружили с Сергеем Бобунцем, у нас были довольно близкие отношения, но 2014 год все изменил", – поделился Тополя.

Музыкант не уточнял, общался ли он с российским коллегой и другом после полномасштабного вторжения, однако, в любом случае, Бобунец занял пропутинскую позицию и стал одним из рупоров кремлевской пропаганды.

В частности, рокер принял участие в музыкально-патриотическом марафоне "ZaРоссию", выступив на концерте в Барнауле на площади Сахарова 16 апреля 2022 года. Со сцены он заявил про открытую поддержку так называемой "спецоперации".

Как писал OBOZREVATEL, Тополя сразу после полномасштабного вторжения вместе со своими коллегами из группы "Антитіла" пополнил лавы ВСУ. Он был парамедиком в 130-м батальоне терробороны Киева и оказывал медицинскую помощь бойцам в Харьковской области. Сейчас артист честно признается, что не хотел идти воевать, но чувствовал, что должен это сделать. Планирует ли Тополя возвращаться на фронт – узнайте в нашем материале.