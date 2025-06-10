10 июня исполнилось бы 114 лет Петру Весклярову – актеру, который стал легендой для нескольких поколений украинцев в роли Деда Панаса из программы "На добраніч, діти". Его теплое приветствие "Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики й дівчатка" до сих пор звучит в памяти миллионов.

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Несмотря на десятки лет в кино и на телевидении, он так и не получил ни одного звания или награды. Вескляров избегал публичности и почти не давал интервью, поэтому его образ окутан мифами, которые часто подают как факты. В частности, знаменитую фразу "Отака х*йня, малята", которую якобы он выдал во время эфира, опровергают его коллеги. Телеведущая Татьяна Цымбал в интервью OBOZ.UA объяснила, почему такого инцидента не могло произойти.

Настоящее имя легендарного телеведущего – Пинхас Векслер. Он родился в еврейской семье в городе Тальное Черкасской области. Во время Второй мировой войны сменил имя и фамилию. С началом войны его мобилизовали в военный походный театр Юго-Западного фронта. Попав в окружение вместе с войсками, оказался в лагере для пленных. Именно там, чтобы спастись, назвался Петром Вескляровым. Спасли хороший украинский язык и нетипичная для еврея внешность. Ему удалось сбежать из фильтрационного лагеря, после чего устроился работать на железной дороге в оккупированном Киеве, а затем поселился в Луцке.

В Волынском областном музыкально-драматическом театре он играл ведущие роли: Городничего в "Ревизоре", Командора в "Каменном хозяине", Николая Задорожного в "Украденном счастье". В Луцке женился на секретарше театра Галине, у супругов родился сын Богдан. Семья жила в комнате коммуналки в центре города.

Кинематографическая карьера Весклярова началась с удачных проб к фильму "Олекса Довбуш". Успешный дебют открыл двери на киностудию им. Довженко, где за год он снялся в пяти лентах. Ему сразу предложили работу в штате киностудии. Однако жена не захотела ехать в столицу, и брак распался. Петр отправился покорять кино в Киев сам.

Однако настоящую славу принесла ему не кинокарьера, а телевидение. В 1962 году, после выхода на пенсию ведущего программы "Сказки дедушки Афанасия" Габриэля Нелидова, объявили кастинг на роль ведущего программы. Пробы прошли более 200 претендентов, выбрали – Векслярова. И в течение следующих двух десятилетий он выходил в эфир в вышиванке, читая детям народные и авторские сказки.

Украинский язык и национальная одежда не раз становились причиной преследований актера со стороны советской власти, которая видела в этом проявления национализма. В 1970-х годах Деда Панаса пытались снять с эфира, но шквал возмущенных писем и звонков с требованием вернуть любимого ведущего заставил руководство телеканала изменить решение. Ему писали письма со всей Украины. Часто на конверте отмечали только: "Киев, Крещатик, 26. Деду Панасу" – и все они доходили до адресата. Артиста обожали дети. Когда во время одного из эфиров он ненароком закашлялся, на киностудию прислали десятки банок меда и малинового варенья – "для лечения".

Позже Петр Вескляров женился во второй раз. С женой Лилей и ее дочерью Татьяной долгое время жил в скромной однокомнатной квартире напротив киностудии им. Довженко. Только в 1988 году, незадолго до выхода на пенсию, он получил просторное помещение на улице Саксаганского, в доме, где жили известные кинематографисты.

Народная артистка Украины Тамара Стратиенко, которая вела "Вечернюю сказку" после Деда Панаса, вспоминала о нем: "На Крещатик, 26 он всегда приходил в собственной вышиванке – не реквизит из костюмерной. Вескляров был искренне предан украинскому языку и культуре, в быту говорил исключительно на украинском. В те времена на УТ режиссеров почти не было, актеры работали самостоятельно. И он прекрасно справлялся – с прекрасной дикцией, произношением. Современным телеведущим сказок есть чему у него поучиться: 15 минут кадра без заставок – и ты должен держать внимание ребенка".

Однако популярность на телевидении имела и обратную сторону: после образа Деда Панаса его практически перестали приглашать в кино. По словам журналиста Владимира Заманского, который работал с Вескляровым, когда тот однажды появился в фильме в роли хирурга, зрители в зале начали скандировать: "Дед Панас!", что разрушило восприятие образа. После этого режиссеры перестали звать актера в новые проекты.

Писатель, издатель и поклонник актера Дмитрий Капранов вспоминал Весклярова: "То, что Дед Панас не знал русского, помешало ему стать знаменитым за пределами Украины. Хотя для этого он имел все необходимые данные, был фактурный: высоченный, крепкий. Он мог превратиться в идеального подпольщика для советских фильмов, а тогда такие типажи были очень востребованы. Но по-русски не говорил, поэтому в картинах украинца всегда переозвучивал другой актер".

"Нам с братом удалось пообщались с вдовой Весклярова, буквально за день до ее отъезда на постоянное место жительства в Соединенные Штаты, – рассказывал Капранов, – Она передала нам некоторые материалы, кинопленки, с которыми Петр Ефимович ездил по клубам и встречался со зрителями. В свое время у нас была идея создать музей деда Панаса, но она осталась нереализованной".

Самая известная легенда, связанная с Дедом Панасом, – история о том, что после завершения одного из эфиров он якобы сказал: "Отака х*йня, малята". Передача транслировалась вживую, записей не сохранилось. И хотя никаких доказательств существования этой фразы нет, она стала частью народного фольклора. Есть два лагеря: одни утверждают, что слышали это собственными ушами, другие убеждены – это выдумка. Коллега Весклярова Владимир Заманский факт отрицал, тогда как диктор Светлана Белоножко отмечала, что такое, возможно, и было, но точно не в эфире – а уже после. Между тем, фраза вошла в "Большой словарь мата" (Мичиганский университет, 2010) и в конце концов стала частью литературного лексикона – ее можно найти в произведениях Ирэны Карпы и Юрия Покальчука.

Вокалист группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи) вспоминал в своей книге, как в детстве одноклассник хвастался, что записал тот самый эфир на магнитофон. Комментируя это, Фоззи назвал историю "одним из самых загадочных советских телевизионных мифов: свидетелей – масса, записей – ни одной".

Народная артистка Украины, телеведущая Татьяна Цимбал в интервью OBOZ.UA эмоционально ответила на вопрос, действительно ли имела место в эфире такая история: "Слушайте, разве вы думаете, что такое могло пройти на телевидении? Вы вообще в своем уме? Осознаете, что это было за телевидение? Подобное проскочить не имело никаких шансов. И обидно, что творчество человека, который вошел в историю, порой идентифицируют по одной фразе".

Последняя программа с Дедом Панасом вышла в 1986 году. В 1988-м, в возрасте 77 лет, Петр Вескляров ушел на пенсию, еще некоторое время встречался со зрителями на творческих встречах. Артист дожил до независимости Украины – умер в январе 1994 года. Сначала сказочника похоронили на Байковом кладбище, но место оказалось совершенно непригодным – каждую весну могилу подтапливало. Тогда директор кладбища, который оказался искренним поклонником деда Панаса, организовал перезахоронение праха в колумбарии и за свой счет установил надгробие.

Полное интервью с Татьяной Цимбал читайте на OBOZ.UA здесь.

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