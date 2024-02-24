Топ-пропагандистка Кремля, которую называют 'любовницей Путина', с российскими военными спела песню воина ВСУ Хлывнюка

Член Общественной палаты Российской Федерации и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отличилась нелепым поступком 23 февраля, в день, когда россияне поздравляли оккупантов. 39-летняя пропагандистка, которой СМИ приписывают роман с российским президентом Владимиром Путиным, спела хит "Вахтерам" авторства украинского воина и музыканта Андрея Хлывнюка.

Мизулина, кошмарящая российских звезд за антивоенную пропаганду и ЛГБТ-упоминания в творчестве, "почтила" своим визитом командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, чтобы поздравить курсантов и участников т.н. "СВО".

Пропагандистка перед аудиторией появилась в платье, но ее поспешили переодеть в форму.

На видео видно, что десятки курсантов аплодировали, пока гитарист и Мизулина пели: "Белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда".

Очевидно, присутствующие в зале не знали, что исполняют хит украинской группы, лидер которой имеет государственный орден За мужество III степени, волонтерит, а самое главное – обезвреживает российских оккупантов, которые любят его песни.

"Теперь я – пилот ударного дрона, который называется Punisher. Задачи очень простые: разведка дает нам цели, и мы эти цели обезвреживаем. Вот и все", – рассказывал автор "Вахтеров".

К слову, он осознает, что многие российские военные наизусть знают его треки. Артист даже обращался к таким людям.

"Враги, выросшие на моих песнях, задумайтесь. Бессмысленно это, враги. Бессмысленно и глупо. Вы – мародеры засс*ные. Убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда, который даже семью свою сс*т показывать. Умираете за его дачу на Байкале", – писал Хлывнюк.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мизулина – не только вероятная любовница Путина, но и тот же человек в России, отвечающий за цензуру, штрафы и другие санкции в адрес СМИ, блогеров и артистов, не выполняющих российское законодательство. То есть, именно она делает все возможное, чтобы россияне смотрели и читали исключительно пропагандистские материалы и слушали песню Шамана "Я русский".

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