Лев Лещенко, сограждане которого убили 167 украинских детей, назвал санкции против звезд России негуманными

Российский эстрадный певец Лев Лещенко, сограждане которого убили 167 украинских детей, заявил, что санкции Запада не должны касаться артистов и спортсменов. Он назвал ограничения цивилизованных стран – негуманными.

По мнению путиниста, звезды в Российской Федерации не отвечают за действия политической верхушки страны, поэтому отношение мира к ним должно оставаться дружелюбным. Такой комментарий он дал пропагандистам из kp (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сам артист считает себя человеком "вне политики", хотя раньше открыто поддерживал оккупацию Крыма и признание так называемых "Л/ДНР".

Почувствовав на себе действия санкций, он сменил риторику, заявив, что в современном мире "запрет" уже неактуальное наказание.

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"Искусство и спорт вне политики были, поэтому я считаю, что эти санкции против артистов, спортсменов – это негуманно. Но ничего не нужно отменять. В общем, не нужно никаких запретов. Ничего не нужно запрещать", – заявил пропагандист.

По его мнению, решение, следует ли осуждать российских звезд, должны согласовывать зрители. Интересно, что, по словам Лещенко, он не расстроится, если его слава исчезнет на фоне политической позиции, ведь для него "это нормально".

"Выбор делает зритель, понимаете? Если он ходит на концерты, на спектакли, на кинофильмы, значит нормально. А не ходит – это такой естественный процесс. Время запретов уже давно прошло", – говорится в комментарии.

Отметим, что осуждать кровавую политику Кремля Лещенко не хочет, потому что лично принимал награды из рук Путина. К тому же, после бегства российских артистов из страны, он раскритиковал их за "предательство" Родины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Маша Ефросинина раскрыла, как российские знаменитости реагировали на ее просьбу не молчать о войне. Запуганные пропагандисты отвечали из-за страха, называя собственного вождя "маразматиком".