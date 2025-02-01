В четверг, 30 января, на 64 году жизни отошел в засветы заслуженный артист Украины Станислав Колокольников. В течение длительного времени актер боролся с тяжелой болезнью.

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Трагическую новость сообщили на Facebook-странице Киевского академического театра "Колесо", где он работал. Коллеги артиста отметили, что его уход в вечность является болезненной и невосполнимой утратой для всего творческого коллектива.

"Вечером 30 января на 64-м году жизни от тяжелой болезни умер заслуженный артист Украины Станислав Колокольников. Светлая и вечная память! – говорится в посте. – Потрясающий актер, который имел собственный характерный и неповторимый стиль. Станиславу Колокольникову были подвластны роли любого жанра и художественного измерения".

Прощание с заслуженным артистом Украины состоится в понедельник, 3 февраля, в 12:00 в Киевском крематории.

Станислав Колокольников родился 16 ноября 1961 года. С юного возраста артист стремился построить творческую карьеру, поэтому окончил университет Карпенко-Карого, получив специальность "Актер драматического театра и кино". Свою талантливую игру артист демонстрировал на сцене Черкасского академического областного украинского музыкально драматичного театра имени Тараса Григорьевича Шевченко, экспериментального театра-студии Владимира Пилипенко, "Драм-Антра", Киевского драматического театра "Браво" и театра "Магия".

Начиная с 1993 года Станислав Колокольников присоединился к творческому коллективу "Колеса", где сыграл более 30 ролей в разных постановках.

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