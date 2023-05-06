От серой мышки до королевы элегантности: эволюция стиля Камиллы, жены короля Чарльза ІІІ. Фото

Камилла, дочь военного офицера благородного рода, за свои 75 лет прошла долгий путь от скандальной любовницы до уважаемой королевы-консорта. Более 30 лет семья монархов (особенно Елизавета II) была против отношений тогда еще принца Чарльза III с его избранницей. Следовательно, обоим влюбленным пришлось разойтись и вступить в браки, которые не спасли ни рождение детей, ни попытки сблизиться с законными мужем и женой.

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Мы решили вспомнить, как менялся стиль бывшей герцогини Корнуолльской от знакомства с Чарльзом и по сей день. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

1970-е

Камилла и Чарльз познакомились на одной из светских вечеринок в начале 1970-х. Тогда герцогиня начала флиртовать с принцем Уэльским, чтобы позлить своего парня Эндрю Паркер-Боулза, с которым она то сходилась, то расставалась. Чарльз влюбился сразу в новую знакомую. Ему запали в душу энергичность девушки, здоровое чувство юмора, темперамент и начитанность. Камилле было с принцем просто хорошо.

Спустя два года Чарльз сделал предложение любимой, однако та ему отказала. Она понимала, что королевская семья никогда не одобрит такой брак наследника престола. В 1973 году Камилла узаконила отношения с Эндрю. Позже родила от него сына и дочку. Принц не захотел обрывать связи. Он часто звонил бывшей, и они долго общались. К слову, тогда Эндрю постоянно изменял жене: неоднократно приводил любовниц в лондонскую арендованную квартиру.

В те годы девушка носила элегантные монохромные платья (в основном в темных цветах) или с флористическими принтами, а также наряды А-силуэта. С прической тоже экспериментировала: то отрезала челку, то слегка накручивала кончики волос или делала объемные укладки.

1980-е

В 1981 году принц Чарльз ІІІ узаконил отношения с 19-летней принцессой Дианой, которую британская королевская семья одобрила как идеальную кандидатку на роль жены будущего короля. После рождения двух сыновей (Уильяма и Гарри) супруги пытались создать крепкую семью, где есть место любви, уважению и верности. Однако они так и не смогли искренне полюбить друг друга. Договорились о "свободных" отношениях: каждый проводит личное время так, как вздумается.

Тогда Камилла и Чарльз тайно от королевской семьи возобновили отношения. Любовница принца пыталась не попадать в объективы папарацци. Она носила строгие пиджаки, закрытые джемпера и блузы в классической палитре (серой, черной, бежевой и молочной). Все для того, чтобы не привлекать лишнего внимания.

1990-е

Это самое тяжелое десятилетие в жизни Камиллы. Тогда СМИ стало известно об изменах Чарльза, в чем начали обвинять его любовницу. О многочисленных романах леди Ди тогда никто не знал. Камилла рассталась с Эндрю, и получила клеймо разлучницы. В 1996 году принц официально развелся с супругой, а через год Диана трагически погибла в автокатастрофе. Из-за шквала хейта и критики Камилле пришлось скрываться в отдаленном загородном имении.

В 1990-е будущая королева носила классические деловые костюмы в приглушенной гамме и шляпы необычного пошива. Иногда ее можно было увидеть в форме для верховой езды.

2000-е

В начале 2000-х Камилла начала реабилитироваться в глазах общества. Она в статусе невесты Чарльза ІІІ посещала светские мероприятия и занималась благотворительными проектами. В 2005 году официально стала супругой наследника престола.

С этого этапа в гардеробе герцогини появилось немало платьев и костюмов с юбками в нежных пастельных цветах (розовый, молочный, фисташковый, небесно-голубой, белый и так далее). Значительно меньше вещей – в темных цветах: благородный бордовый и черный. Кроме того, Камилла начала носить наряды с V-вырезом и открытыми плечами. Область декольте подчеркивала массивными колье.

2010-е

В этот период супруга Чарльза III много путешествует, занимается благотворительностью и усердно выполняет официальные обязанности как член королевской семьи. Это помогло ей окончательно улучшить имидж.

В 2010-е полностью сформировался стиль будущей королевы-консорта: в ее гардеробе преобладают вещи в пастельных цветах, А-силуэта, коктейльные миди-платья и элегантные костюмы в тон. Для особых событий герцогиня выбирала шляпки, вечерние бархатные и шелковые платья с глубоким декольте, твидовые костюмы или изысканные наряды с вышивкой.

2020-е

Сейчас Камилла продолжает носить самый любимый крой – платья А-силуэтов. Однако в последнее время все чаще появляется на торжественных событиях в ярких и насыщенных цветах: красном и синем. Реже – экспериментирует с принтами, добавляя в гардероб геометрические и флористические узоры. Прическу делает объемной, слегка подкручивая кончики волос.

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