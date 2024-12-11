От одной до 20 тысяч долларов: украинские звезды рассекретили свои предновогодние гонорары

Новый год не за горами, а это значит, что скоро начнется пора праздничных концертов и корпоративов, где главными гостями традиционно станут звезды украинского шоу-бизнеса. Однако в зимний период меняется не только график артистов, но и их заработки.

Видео дня

Так ценники на выступления отечественных знаменитостей варьируются от одной до двадцати тысяч долларов. Свои предновогодние гонорары селебрити рассекретили в проекте "Неймовірна правда про зірок".

Телеведущий Вячеслав Соломко поделился, что в этом сезоне новогоднее мероприятие проведет в Карпатах. Организаторы заплатят шоумену более тысячи долларов, а в качестве дополнительного бонуса он сможет в течение недели отдохнуть в отеле. А вот появление на корпоративе Никиты Добрынина обойдется в 10 000 долларов.

Блогер Андрей Черепущак, более известный в сети под псевдонимом "Галицька діва", отметил, что стоимость его участия в праздничных гуляниях составляет от одной тысячи евро.

За выступление певца Melovin, чье настоящее имя Константин Бочаров, нужно будет отдать 15 тысяч долларов. Артист признался, что самый большой его гонорар мог бы составить $35 000 , однако он отказался от кругленькой суммы, ведь ее предлагали россияне.

27-летний певец Никита Киселев публично признался, что его зимний гонорар варьируется от $3 000 до $10 000. Все зависит от формата и локации мероприятия. Чтобы услышать голос Андрея Кравченко, организаторам придется заплатить звезде от 6 тысяч долларов.

Как отметила репер ALYONA ALYONA, ее выступление в новогоднюю ночь стоит около 20 тысяч долларов. Приблизительно в такую же сумму обойдется и концерт от Миши Крупина. Звезда сказал, что его гонорар варьируется от $15 000 до $20 000.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Клопотенко рассказал, на что тратит $10 тысяч ежемесячно и сколько зарабатывает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!