'От нас скрыли правду': телеведущий Грубич вспомнил день смерти дочери и рассказал, удалось ли найти преступника. Фото

Украинский телеведущий Константин Грубич 12 июля 2014 года потерял свою младшую дочь Ольгу. 17-летнюю девушку сбила машина на пешеходном переходе, когда она поздно вечером возвращалась домой. Красавица три недели пробыла в коме, но медикам так и не удалось ее спасти. Артист вспомнил об этом трагическом дне, поделившись шокирующими подробностями.

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Грубич отметил в Instagram, что его семья до сих пор ничего не знает об убийце. Он рассказал, как в этот же день девять лет назад с пяти утра получал звонки из больницы и только через час отважился взять трубку, дабы услышать новость о смерти ребенка (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Меня пугают и одновременно приносят ух какую радость сны с тобой. Я их жду, потому что там все так, вроде бы ничего не произошло: мы говорим, смеемся даже... 12 июля – единственный день, когда я об этой нашей семейной трагедии с преждевременным уходом Олюни напоминаю всем, кто 9 лет назад волновался, верил, помогал, молился. Потому что это тот день, когда из больницы в 5 утра были непринятые звонки, а в 6 я все же взял трубку и разбудил всех домашних своим воем, которого никто и никогда до этого момента от меня не слышал…" – написал ведущий.

Знаменитость уверен, что полиция скрывает события, произошедшие в тот злополучный день. Он считает: родителям, которые пережили смерть детей, выпало самое большое из всех страданий. Время не способно залечить раны, потому Константин посоветовал не концентрироваться на потере и стараться отвлекаться любыми способами.

"Пишу, чтобы сказать, что мы до сих пор ничего не знаем об убийце. У меня все сильнее чувство, что полиция от нас скрыла правду с самого начала. Меня успокаивает вера в Бога, и он наверняка лучший судья... Пишу точно не ради грустных лайков, а чтобы кое-что сказать многим родителям, пережившим своих детей. Нам выпало самое большое из возможных несчастий. Годы не дают облегчения и утешения, боль не утихает, она может атаковать врасплох. Поэтому советую не питать иллюзий на спасение во времени", – добавил мужчина.

К слову, телеведущий с супругой Светланой воспитывают дочь Владиславу (род. 12 февраля 1996 года) и сына Ярослава (род. 3 февраля 1997 года). Любимая Грубича является режиссером программы "Знак качества".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Константин Грубич растрогал поклонников видео, показав, как пес прощается с погибшим на фронте военным. Он подчеркнул, что никто никогда не простит российских оккупантов за разрушенные судьбы.