От Мэрайи Кэри до Майкла Джексона: самые дорогие клипы в истории. Видео

Современные звезды эстрады тратят на съемки клипов огромные суммы. Но самые дорогие клипы в истории снимали еще в 90-х. Тогда музыканты стремились не только записывать качественную музыку, которую слушатели любят и сегодня. Для этого они вкладывали немало средств на незабываемые концертные шоу и на видео, которые хочется пересматривать не один десяток раз.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о самых дорогих клипах в истории музыкальной индустрии. Посчитайте, сколько из этих песен вы слышали хотя бы раз.

Стоимость: $2,5 млн

Звезды выпустили клип в 1999 году. Но больше всего поражает то, что основную часть из этой суммы потратили на создание анимационного образа с именем рэпера. Jay-Z не смог приехать на съемки. Клип стал мегапопулярным, поэтому не только покрыл расходы, но и принес исполнителям несколько миллионов заработка.

Видео дня

Стоимость: $2,7 млн

Рэперы всегда любят щедро тратить средства на клипы для своих треков. Рекордсменом стал Puff Daddy, который выложил за съемки около 3 миллионов долларов. Это и сегодня большая сумма, а в 1998 – тем более. Сюжет напоминает блокбастер. В клипе артиста появляются самолеты, пиротехника и другие транспортные средства.

Стоимость: $3,5 млн

В начале 2000-х годов Aqua выпустила самый дорогой клип за всю историю существования группы. В их репертуаре хитом стала песня "Barbie Girl". А вот самый большой бюджет они выделили на съемки клипа для "Cartoon Heroes". Дорого, потому что режиссер решил экранизировать историю, где вокалисты находятся в космосе. Такие спецэффекты в то время были очень дорогими.

Стоимость: $4 млн

Майкл Джексон – легенда и король поп-музыки. Его хиты слушает уже не одно поколение. Артист всегда много времени уделял на "причесывания" сюжета, чтобы максимально передать суть композиции. А на реализацию он тратил немало денег. Одно из самых дорогих видео за всю историю музиндустрии – "Black Or White". В день премьеры, 11 ноября 1991, клип набрал более 500 млн просмотров.

Съемки длились 8 недель. В видео можно увидеть не только Джексона, но и Маколея Калкина, Джорджа Вендта и Тесса Харпера. Кстати, сначала клип состоял из двух частей. Вторую убрали, потому что в нем было много провокации: ку-клукс-клан, расистские надписи и даже фашистская свастика.

Стоимость: $4 млн

Этот клип вышел на экраны в 2016 году. Он стал рекордом по просмотрам и расходам. Музыкальное видео сняли на вечеринке Warner Bros., на трансляции пятьдесят восьмой церемонии "Грэмми". Артистка основную часть суммы отдала за приобретение эфирного времени.

Стоимость: $5 млн

Одна из самых эпатажных звезд в 1994 году выпустила клип на песню "Bedtime Story". Концепцию для него создавали несколько месяцев, а музыкальное видео сняли за 6 дней. В результате зрители увидели клип с намеками на работы художниц-сюрреалистов: Ремедиос Варо, Фриде Кало и Леонор Фини. Также в этой работе есть аллюзии к фильмам Андрея Тарковского и Сергея Параджанова.

Стоимость: $5 млн

Это еще один шедевр Мадонны. Режиссером клипа "Express Yourself" стал Дэвид Финчер, известный благодаря режиссуре топовых фильмов: "Игра" (1997), "Бойцовский клуб" (1999), "Девушка с татуировкой дракона" (2011), "Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008). Еще раз он стал продюсером сериала "Карточный домик" (2013 – 2018).

На создание сюжета для клипа вдохновил немой фильм Фрица Ланга "Метрополис" (1927).

Стоимость: $5 млн

Рок-группа Guns N 'Roses всегда снимает недешевые музыкальные видео. На создание клипа "November Rain" они потратили 2 млн долл. Основную часть средств они отдали за аренду симфонического оркестра и построение часовни. Однако рекордную сумму группа выложила на съемки "Estranged" (1993). Все для того, чтобы удивить зрителей появлением в клипе танкера и десятков дельфинов.

Стоимость: $6 млн

Этот клип вышел на экраны в 2002 году. Он получил номинацию на "Грэмми". Съемки изрядно ударили по карману певицы, ведь она решила показать в музыкальном видео раритетные декорации и реквизит, которые длительное время находились в музеях Голливуда. В клипе можно увидеть золотой пистолет, мечи и рапиры, которые были в "Звездных войнах" и "Лунном гонщике".

Стоимость: $7 млн

Рекорд по расходам на съемки клипа "Scream" никто до сих пор не смог побить. А клип сняли в 1995 году. В сюжете есть аллюзии к фильму "2001: Космическая Одиссея". Поскольку у съемочной группы не было реального космического корабля, они решили самостоятельно построить его.

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