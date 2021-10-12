'Океану Ельзи' – 27 лет: группа выпустила клип с каверами фанатов. Видео

Легендарная украинская группа "Океан Эльзы" 12 октября празднует свой 27-й день рождения. В честь такого события, музыканты решили поблагодарить фанатов и выпустили новый ролик на песню "Обійми".

Неординарность видео в том, что его смонтировали, используя каверы иностранных слушателей группы. На официальный YouTube канал "Океана" попали работы из Казахстана, Узбекистана, Грузии, Турции, Южной Кореи, Армении, Азербайджана и Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Нам сегодня 27! И саундтрек к нашей общей с вами любви этого ДН - песня "Обійми". Она звучит на всех континентах, в сотни стран, на десятках языков. Обнимаем всех и каждого и спасибо, что все годы мы вместе", – обратились к зрителям авторы.

Видео дня

Напомним, что впервые об "Океане Эльзы" услышали в далеком 1994 году в культурной столице – Львове. Всего через год группа начала выступать в Киеве, собирая своих первых слушателей.

Факты о группе:

Океан Эльзы – украинская рок-группа, созданная 12 октября 1994 года во Львове. Ее лидером и вокалистом стал Святослав Вакарчук;

В 2017 году фронтмен группы на своей пресс-конференции заявил, что они идут в большую творческую паузу длиной в один год;

Песни группы звучат в первом украинском анимационном мультсериале "Лис Микита" и в детском фильме "Прикольна казка".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Океан Эльзы" провел бесплатный концерт в честь годовщины Львовского национального университета имени Ивана Франко, куда пускали только вакцинированных.