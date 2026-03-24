От фото без трусов до примерного семьянина: Александр Педан показал, как 'эволюционировал' за 44 года

Телеведущий Александр Педан показал несколько кадров из домашнего архива, на которых он "эволюционировал" на протяжении своей жизни. Приурочил этот перформанс он к своему 44 дню рождения.

В соцсети Instagram ведущий опубликовал подборку снимков из разных периодов – от детства до настоящего времени. Педан продемонстрировал, как выглядел в 4, 14, 24, 34 и 44 года, сравнив свою внешность и стиль в разные этапы жизни.

"Всем привет. Мне 44! Эволюция Педана: 4 – 14 – 24 – 34 – 44. Спасибо семье, друзьям и Силам обороны", – подписал он кадры.

Над кадром из детства Педан не сильно заморачивался, ведь выбрал откровенное фото, где почти голышом "дзюрит" под дерево.

Для фотографии с 14-летнего возраста он взял портретный кадр с обнаженным торсом.

В "24-летний" снимок попал факт – у Педана появилась семья. В двух следующих – как эта семья расширялась. Телеведущий женат и воспитывает двоих детей – дочь Валерию и сына Марка.

В комментариях коллеги и представители украинского шоу-бизнеса поздравили ведущего с днем рождения. Среди тех, кто оставил теплые слова, – Соломия Витвицкая, Анастасия Цимбалару, Юрий Горбунов, Alyona Alyona, Григорий Решетник, Анатолий Анатолич, Джамала и другие его коллеги.

Ранее OBOZ.UA писал, в чем секрет 22-летнего брака Александра Педана, который называют одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе.

