Нашел в тиктоке ролик, который привлек мое внимание. В нем идет речь о гонорарах артистов сегодня. Сотни тысяч просмотров, комментариев и репостов за несколько дней. Давайте разберем, актуален ли прайс в видео на выступления артистов.

Согласно информации в ролике, обнародованы следующие цены за 45 минут выступления:

Народная артистка Украины Ирина Билык просит 300 тысяч гривен (около 7,8 тысячи евро). Сейчас певица не упускает громких хитов, но за десятки лет молниеносной карьеры имеет немалое количество поклонников по всей стране.

Представительница молодой рэп-гвардии Алена Алена придет к вам за 8 тысяч долларов. Артистка на слуху и пользуется популярностью среди молодой аудитории.

Видео дня

Хитмейкер Артем Пивоваров выступает за 15 тысяч долларов. Артем – автор собственных песен. Певец имел длинный и тернистый путь к звездному олимпу.

За 20 тысяч долларов можете заказать певицу DOROFEEVA. Имя Надежды закрепилось в украинском шоу-бизнесе за последние 10 лет благодаря громким хитам дуэта "Время и стекло" и молниеносной трансформации сольной карьеры.

Выступление королевы ночи Оли Поляковой стоит 25 тысяч долларов. Певица – всегда желанный гость на громких действах, днях рождения и свадьбах.

Секс-символа украинской поп-сцены Макса Барских можно заказать на корпоратив за 50 тысяч евро. Главный козырь Макса – лирические танцевальные хиты, попадающие в самое сердце слушателей.

По моему мнению, цены могут колебаться до более низкого и приемлемого ценника из-за кризисного периодв в самом шоу-бизнесе и полномасштабного вторжения, изменившего жизнь и реальность каждого из нас.

Я обратился за комментарием к представителям лейбла Pomitni, которые занимаются менеджментом и продюсированием Нади Дорофеевой.

"Сейчас другие цены. Все очень зависит от события, формата мероприятия и так далее. Но гонорар в тикток-видео не актуален", – сообщила мне Марина Зубенко, пиарщица Pomitni. Марина отметила, что артисты лейбла часто выступают бесплатно на мероприятиях, направленных на собрание для нужд ВСУ.

Также мне удалось пообщаться с продюсером Оли Поляковой Михаилом Ясинским.

"25 тысяч долларов – это официальная сумма традиционного выступления Оли Поляковой с коллективом музыкантов и хореографической группой в Украине. Так было в довоенное время, а сейчас все проекты обсуждаются отдельно, в зависимости от события, места выступления, организаторов, аудитории, формата и целей.

Скажем так – во время войны подавляющее большинство выступлений было нетрадиционным, а значительная часть не о заработке вообще. Это означает, что условия были далеки от идеальных как с точки зрения логистики, так и финансовой привлекательности. Но были и такие выступления, которые приятно удивили. В большинстве своем, но не всегда, эти выступления были за границей для украинцев, которые уже давно не живут в Украине. Поэтому, конечно, переговоры начинаются с официального ценника, а дальше все очень индивидуально. Что касается кассовых концертов в туре, то все зависит от стоимости билетов, количества площадок и способности артиста собрать зал. В зависимости от этого формируется предложение организаторов. Сегодня это не очень привлекательно, но нужно работать и для зрителей, поклонников, которым сейчас особенно нужны положительные эмоции и для того, чтобы зарабатывал творческий коллектив", – объяснил Михаил.

Комментарии экспертов подтверждают мои наблюдения. Пока никто не будет гнуть сверхвысокий гонорар, понимая реалии. С одной стороны довоенные цены остаются актуальными, но артисты готовы идти навстречу заказчику. Шоубизнесовый рынок стал более гибким, адаптивным и доступным с точки зрения ценовой политики. Поэтому цены, обнародованные в тикток-видео, частично соответствуют прайсам, которые были у артистов до полномасштабного вторжения.