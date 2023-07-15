От 55 часов: самые короткие браки Бритни Спирс, Николаса Кейджа и других знаменитостей

На свадебной церемонии они клялись в вечной любви друг к другу, быть вместе в радости и горе. А в быту не смогли выдержать вместе и двух недель. По разным причинам: не были готовы к новой ответственности, женились в пьяном состоянии или просто привыкли часто менять партнеров.

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Кто из знаменитостей вскоре после свадьбы побежал в ЗАГС, чтобы подать заявление на развод? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Бритни Спирс и Джейсон Аллен (55 часов в браке)

Американская певица Бритни Спирс в 2004 году была замужем за другом детства – бывшим американским футболистом Джейсоном Алленом. Интересно, что именно девушка сделала предложение руки и сердца. Брак был разорван через 55 часов. Сразу после ходатайства в суд, в котором говорилось, что Спирс не осознавала серьезности своих действий. Лишь со временем звезда в СМИ прокомментировала такой поступок: "Я была глупой. Бунтовала. Но по факту не брала на себя ответственность за то, что делала".

2. Николас Кейдж и Эрика Койке (4 дня в браке)

Американский актер Николас Кейдж выглядит как серьезный человек, который тщательно продумывает все свои решения. На самом деле, это не совсем так. В 2019 году он сыграл свадьбу с визажисткой Эрикой Койке. А спустя 4 дня знаменитость подал на аннулирование брака, заявив, что был слишком пьян во время церемонии, и не понимал, что делает. Эрика обиделась на Кейджа за этот легкомысленный поступок и заявила, что чувствует себя униженной.

3. Шер и Грегг Оллман (9 дней в браке)

Американская певица Шер в 1975 году справила свадьбу с музыкантом Греггом Оллманом. А через 9 дней после этого подала на развод. Звезда аргументировала это тем, что до брака не знала о злоупотреблении своего избранника алкоголем. На этом их love story не кончилась. Через некоторое время экс-супруги снова сошлись. Они пробыли вместе до 1979 года.

4. Памела Андерсон и Джон Питерс (в браке 12 дней)

В 2020 году американский кинопродюсер Джон Питерс и актриса Памела Андерсон узаконили свои отношения. Семейная идиллия знаменитостей длилась недолго – 12 дней. Причина такого импульсивного решения неизвестна. После развода мужчина признался, что всегда будет любить Памелу.

5. Дрю Бэрримор и Джереми Томас (в браке 39 дней)

Американская актриса, продюсер и режиссер Дрю Бэрримор имела три непродолжительных брака, самый короткий из которых – 39 дней, с владельцем бара в Лос-Анджелесе Джереми Томасом. До свадьбы в 1994 году пара встречалась всего 6 недель. Позже Дрю поняла, что ее избранник – не тот, с кем она хотела бы связать жизнь, поэтому аннулировала брак.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездных парах, которые обручились, но так и не поженились.

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