Осуждал действия России и оскорблял Путина: рэпера Лигалайза будут проверять на дискредитацию армии РФ

Российского рэпера Лигалайза, который был особенно популярен в нулевых, будут проверять на "дискредитацию Вооруженных сил РФ". Накануне Андрей Меньшиков (настоящее имя музыканта) дал интервью Юрию Дудю, в которым раскритиковал российскую агрессию, а также кровопролитный путинский режим.

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Заявление на рэпера якобы уже в Генпрокуратуре. Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал Mash.

В документах указано, что въезд в страну Лигалайзу открыт и "иноагентом" он не признан, но при этом в недавнем интервью у Дудя он "без стеснения осуждал действия России и оскорблял президента, все это вкупе с его последним клипом, где российские солдаты – орки, а украинские, естественно, рыцари".

Возмущенные Z-патриоты требуют, чтобы на территории страны-террористки запретили клипы рэпера-оппозиционера, а самого Меньшикова признали экстремистом и ограничили ему въезд в Россию. Сейчас, к слову, исполнитель находится в эмиграции и проживает в Литве.

В интервью Дудю он, в частности, говорил следующее: "Наше государство ждет полный крах. Там будет все печально. Я не верю, что Россию ждет что-то хорошее... Путин выглядит жалко со своей армией, которой нет".

Ранее OBOZREVATEL писал, что уроженец Кривого Рога, блогер-предатель Артур Бабич не угодил российским фанатам и рискует быть депортированным или сесть в тюрьму. Украинца, который молчит о геноциде родного народа и живет в Москве с девушкой-россиянкой, также обвиняют в "дискредитации ВС РФ".

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