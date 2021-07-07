Остапчук опубликовал, а потом удалил фото с Меладзе в Киеве: что произошло

Телеведущий Владимир Остапчук опубликовал в социальных сетях фото, на котором позировал вместе с российским исполнителем Валерием Меладзе и украинской певицей Наталией Могилевской. Однако вскоре шоумен удалил публикацию, что озадачило подписчиков.

Поклонники предположили, что это произошло из-за скандала между Меладзе и Поляковой. Возможно, телеведущий не хочет портить отношения с певицей и решил не афишировать свою дружбу с российским артистом. Точного объяснения этому пока нет, поэтому пользователям в сети остается только догадываться о настоящей причине (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Самое масштабное вокальное шоу "Співають всі" на канале Украине уже совсем скоро!" – говорилось в подписи к удаленному кадру Остапчука.

Видео дня

Напомним, что Оля Полякова, после того как Валерий Меладзе назвал ее фриком, решила спросить у исполнителя об оккупации Крыма и агрессии России на Донбассе. Также знаменитость иронично назвала певца "благородным мужчиной, которого шокирует вид женщины в купальнике".

Артистка вспомнила конфликт с Константином Меладзе и Ани Лорак и поинтересовалась, почему продюсер может работать в Украине, а певица нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полякова рассказала о домогательствах со стороны Меладзе и записала видео в поддержку Ани Лорак. Она заявила, что верит Ани Лорак, а других представителей шоу-бизнеса призывает не молчать о таких ситуациях, а говорить о них открыто.