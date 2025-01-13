Сын легендарного Богдана Ступки рассказал, как его папа одной фразой предсказал войну в Украине

Актер Остап Ступка, сын легендарного украинского артиста Богдан Ступка, говорит, что отец чувствовал, что война с Россией неизбежна. Семья Ступки имеет квартиру в центре Киева, недалеко от всех главных правительственных зданий столицы. И если в мирное время это считалось престижным, то во время войны – довольно опасно.

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Остап Ступка рассказал, что отец думал об этом и даже однажды сказал фразу: "А если вдруг война и ракета?" И его слова, по мнению Остапа Ступки, подтвердились недавно, когда случился прилет в дом, расположенный в 300 метрах от жилья, где проживает мама Остапа Ступки.

"Мои родители жили (а мама продолжает жить) возле Театра Франко, который, как известно, расположен в правительственном квартале столицы, – рассказывает Остап Ступка. – Мама радовалась: "О, как хорошо, Богдан, тебе близко на работу, рядом магазины, рынок, администрация президента". А отец как-то говорит: "А если вдруг война и ракета?". Представляете? Он будто что-то чувствовал. И этот прилет в начале января в квартиру, где погибли супруги ученых, – разве не подтверждение этих слов? Мама живет в метрах трехстах от того дома".

Актер также рассказал, как его семья пережила первые месяцы полномасштабного вторжения: "Накануне, 23 февраля, мы играли в театре спектакль "Пер Гюнт". Ко мне приехали друзья – посидели в гримерке, пообщались, разъехались поздно. А в пять утра звонит товарищ из Нью-Йорка: "Старик, вставай, началось. – Что началось? – Война". Я к телевизору, наши еще ничего не передают, ну а дальше пошли сообщения. Забрал маму, потому что ходили слухи, что находиться в правительственном квартале опасно. И мы жили вместе два месяца, кажется".

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