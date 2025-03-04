Остановка сердца и несчастный случай: судмедэксперт выдвинул теорию, как умерли актер Джин Хэкмен, его жена и собака

Американский актер, двукратный лауреат премии "Оскар" Джин Хэкмен и его супруга Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 26 февраля. Их смерть остается загадочной, однако судебно-медицинский эксперт Майкл Баден выдвинул теорию, согласно которой трагедия могла быть связана с несчастным случаем.

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По данным правоохранительных органов, их тела находились в разных частях дома, а рядом с женщиной нашли также мертвую собаку. Полиция отмечает, что на момент обнаружения супруги были мертвы уже несколько дней. Об этом сообщило издание People.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза на пресс-конференции 28 февраля сообщил, что кардиостимулятор Хэкмена в последний раз работал 17 февраля, то есть за девять дней до того, как его нашли. Это может указывать на то, что актер умер именно в этот день.

Майкл Баден, бывший главный судмедэксперт Нью-Йорка, предположил, что причиной смерти Джина Хэкмена могла стать остановка сердца. "Вскрытие показало, что у него не было никаких травм. Не было никакого угарного газа. И у него – самая распространенная причина смерти в этой стране – тяжелая болезнь сердца, ишемическая болезнь и высокое кровяное давление", – сообщил Баден.

Вероятная причина смерти Бетси Аракава

Кроме того, эксперт обратил внимание на обстоятельства, при которых была обнаружена Бетси Аракава. Ее тело обнаружили в ванной рядом с бутылкой медикаментов и обогревателем. Судмедэксперт предполагает, что женщина могла обнаружить мужчину в бессознательном состоянии и поспешить за лекарством против давления. В полицейских документах указано, что в ванной комнате были обнаружены таблетки для щитовидной железы, лекарства против давления и тайленол (парацетамол).

Баден предположил, что Аракава, возможно, поскользнулась или потеряла равновесие из-за стресса и упала, получив внутреннюю травму головы. "Возможно, она ударилась головой во время падения и получила некую внутреннюю травму мозга, которая не проявляется снаружи, или кровотечение изнутри мозга", – сказал он.

Почему могла умереть собака

Еще одной загадкой стала смерть одного из домашних любимцев супругов – немецкой овчарки. Ее тело нашли в нескольких футах от Аракавы.

Баден объяснил, что если собака девять дней не имела доступа к воде и пище, она могла погибнуть от обезвоживания. Однако другие две собаки, также находившиеся возле дома, выжили. Полиция пока не комментирует, что могло привести к гибели только одного животного.

Ранее OBOZ.UA писал, что полиция называла смерть актера и его супруги подозрительной. Ожидаются результаты токсикологических тестов. Входная дверь была открыта. Но никаких признаков постороннего проникновения в дом не найдено. Также нет признаков воровства или ограбления.

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