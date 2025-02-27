Оскароносный актер Джин Хэкмен, его жена и собака были найдены мертвыми: полиция дала первый комментарий

26 февраля знаменитый американский актер, двукратный лауреат премии "Оскар" Джин Хэкмен умер в возрасте 95 лет. Трагедия произошла в его доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США, где знаменитость проживал вместе со своей женой, 63-летней пианисткой Бетси Аракавай. По предварительной информации, супруги и их собака были найдены мертвыми в доме.

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Как отмечает The Mirror, официальные источники не сообщают о причинах смерти, однако шериф округа Санта-Фе подтвердил, что на теле актера не обнаружены признаки насильственной смерти. Расследование с целью выяснения всех обстоятельств этой трагедии продолжается, но в настоящее время не было обнаружено никаких оснований для подозрения в преступлении.

"Все, что я могу сказать, это то, что мы находимся в середине предварительного расследования смерти, ждем утверждения ордера на обыск. Я хочу заверить громаду и соседей, что непосредственная опасность никому не угрожает", – отметил правоохранитель, занимающийся делом.

Пара, которая была жената с 1991 года, вела частную и спокойную жизнь в своей резиденции в Нью-Мексико после того, как Джин Хэкмен ушел из кино в середине 2000-х годов. В последние годы он предавался своей новой страсти – писательству, опубликовав несколько исторических романов, где также проявил свои литературные способности.

Джин Хэкмен был одной из величайших звезд Голливуда 1960-80-х годов и оставил незабываемый след в кинематографии благодаря своим ролям во многих культовых фильмах. В 1971 году он получил свою первую премию "Оскар" за роль в классическом фильме "Французский связной", а также получил вторую статуэтку "Оскар" в 1992 году за роль в вестерне "Непрощенный" Клинта Иствуда. Эти награды стали лишь частью многочисленных наград, которые он получил за свою карьеру, насчитывающую более 60 фильмов.

Особую популярность Хэкмен завоевал ролями в фильмах "Супермен" (1978), где он сыграл одного из самых запоминающихся персонажей, Лекса Лютера, а также в "Семья Тененбаумов" (2001) и "Происходящее в Лас-Вегасе" (2008). Его карьера стала примером для многих актеров того времени, он был известен своей способностью перевоплощаться в разные образы и придавать глубину своим персонажам.

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