''Остановите войну'': Стивен Кинг написал послание россиянам, призвав мир защитить жителей Украины

Популярный американский писатель Стивен Кинг, которого знают как "короля ужасов", снова посвятил пост Украине. Он обратился к россиянам, назвав кровопролитную войну "бессмысленной". Также знаменитость подчеркнул – Путину давно пора уйти в отставку, чтобы весь мир вздохнул с облегчением.

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Новую публикацию в поддержку украинского народа звезда разместил в Twitter. Писатель поддерживает нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения, жестко высказываясь о стране-агрессоре (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Ради Бога, Россия, останови эту бессмысленную войну в Украине. Прекратите бомбить безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку", – заявил Стивен Кинг. Он неоднократно высмеивал кремлевского диктатора, восхищался ВСУ, фотографировался в одежде с надписью "Ukraine" и делал пожертвования.

Под твитом американца возникла дискуссия. Украинцы благодарят за поддержку селебрити, а остальные фанаты со всего мира обсуждают президента РФ, делясь своими мыслями по поводу его "властвования". Они убеждены – президент России возомнил себя царем и не намерен отступать.

"Тираны никогда не уходили в отставку добровольно. Их нужно свергнуть", "Он никогда не сделает этого, это не будет иметь смысла", "Этот парень главный виновник всех этих зверств, творимых в Украине! Я надеюсь, что все участники будут привлечены к ответственности", "Путин считает себя царем, а не преемником", "Путин не в себе, украинская армия сильнее, чем он думал", – утверждают фанаты "короля ужасов".

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Стивен Кинг обратился к России от лица всего мира, потребовав стране-террористу убираться из Украины. Также накануне нового 2023 года звезда поделился своей самой заветной мечтой. Он хочет, чтобы мучения нашего народа закончились и весь мир праздновал победу Украины.

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