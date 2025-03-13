Юмор во время войны не ко времени? Комик Борис Барский ответил на упреки украинцев

Известный украинский комик Борис Барский рассказал, как относится к утверждению, что юмор во время войны – не ко времени. По словам артиста, он с коллегами часто приглашает в одесский театр "Маски", которым руководит много лет, военных и видит, какие изменения происходят с ними после представлений.

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Об этом Борис Барский рассказал в интервью OBOZ.UA. Актер также признался, какую необычную традицию основал в своем театре.

"Вы знаете, такие вопросы действительно задают периодически, – говорит Борис Барский об уместности ныне юмора на сцене. – Я отвечаю так: а любовь сейчас тоже не ко времени? Я очень радуюсь, когда вот в такие лихолетия люди находят друг друга, влюбляются, строят семьи. Или женщине, которая ждет ребенка, на третьем-четвертом месяце, тоже сказать: знаешь, ты сейчас не рожай, потерпи? Когда все кончится, тогда родишь. Но остановить это невозможно, понимаете? Радоваться надо каждому мигу жизни".

"Мы сейчас живем в бинарном мире, вокруг много горя и бед, но юмору, как мне кажется, в известной степени удается все уравновешивать, – добавляет артист. – Он лечит и продлевает жизнь. Мы часто приглашаем в театр и волонтеров, и терробороновцев, и нацгвардейцев, но самое главное – воинов ВСУ. Очень многие ребята в нашем городе проходят лечение и реабилитацию. Я вижу со сцены, как изменяются их лица. После представления приглашаю к себе, они спрашивают об автографе, мы фотографируемся вместе, а потом прошу их на стене моего кабинета оставить свой автограф. И это стало традицией. Уверен, что потом они с победой вернутся, живы, здоровы, да еще не раз придут к нам в театр".

Полное интервью с Борисом Барским читайте на OBOZ.UA здесь.

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