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Юмор во время войны не ко времени? Комик Борис Барский ответил на упреки украинцев

Оксана Гейдор
Люди
1 минута
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Юмор во время войны не ко времени? Комик Борис Барский ответил на упреки украинцев

Известный украинский комик Борис Барский рассказал, как относится к утверждению, что юмор во время войны – не ко времени. По словам артиста, он с коллегами часто приглашает в одесский театр "Маски", которым руководит много лет, военных и видит, какие изменения происходят с ними после представлений.

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Об этом Борис Барский рассказал в интервью OBOZ.UA. Актер также признался, какую необычную традицию основал в своем театре.

"Вы знаете, такие вопросы действительно задают периодически, – говорит Борис Барский об уместности ныне юмора на сцене. – Я отвечаю так: а любовь сейчас тоже не ко времени? Я очень радуюсь, когда вот в такие лихолетия люди находят друг друга, влюбляются, строят семьи. Или женщине, которая ждет ребенка, на третьем-четвертом месяце, тоже сказать: знаешь, ты сейчас не рожай, потерпи? Когда все кончится, тогда родишь. Но остановить это невозможно, понимаете? Радоваться надо каждому мигу жизни".

Юмор во время войны не ко времени? Комик Борис Барский ответил на упреки украинцев

"Мы сейчас живем в бинарном мире, вокруг много горя и бед, но юмору, как мне кажется, в известной степени удается все уравновешивать, – добавляет артист. – Он лечит и продлевает жизнь. Мы часто приглашаем в театр и волонтеров, и терробороновцев, и нацгвардейцев, но самое главное – воинов ВСУ. Очень многие ребята в нашем городе проходят лечение и реабилитацию. Я вижу со сцены, как изменяются их лица. После представления приглашаю к себе, они спрашивают об автографе, мы фотографируемся вместе, а потом прошу их на стене моего кабинета оставить свой автограф. И это стало традицией. Уверен, что потом они с победой вернутся, живы, здоровы, да еще не раз придут к нам в театр".

Полное интервью с Борисом Барским читайте на OBOZ.UA здесь.

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