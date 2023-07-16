Оскароносная Сьюзен Сарандон вышла на исторические протесты Гильдии киноактеров в вышиванке. Фото

Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA), участники которой впервые за более чем 60 лет бойкотируют киноиндустрию, присоединившись к забастовке сценаристов, продолжает выходить на улицы американских городов с плакатами. В частности, протестовать вышла легендарная актриса Сьюзен Сарандон. Ее заметили среди коллег в Нью-Йорке.

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Обладательница премий "Оскар", BAFTA и Гильдии киноактёров США удивила фанов, особенно украинских, своим образом – она надела вышиванку. Снимками актрисы с протеста поделилось издание DailyMail.

Так, звезда фильмов "Тельма и Луиза", "Мачеха", "Очень плохие мамочки" и других вышла на улицы Нью-Йорка в стильной вышиванке молочного оттенка с красным орнаментом. Также на 76-летней знаменитости были яркие красные брюки прямого кроя. На груди красовался золотой кулон, а дополняла образ вязаная сумочка.

Напомним, актеры в течение месяца вели переговоры с кинокомпаниями относительно повышения заработной платы и гарантий, что их не заменит искусственный интеллект. Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), организация, представляющая большие студии и стримеров – Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony и Warner Bros Discovery – не смогла прийти к соглашению с Гильдией, поэтому актеры объявили о забастовке.

Это исторический момент, ведь актеры бойкотируют киноиндустрию впервые за 63 года. SAG-AFTRA порекомендовал участникам забастовки воздержаться от туров, личных выступлений, премьер, интервью, съемок, фестивалей, соцсетей, встреч с фанатами и участия в шоу. Иными словами публичная деятельность звезд, среди которых всемирно известные актеры, будет фактически остановлена.

Забастовка Гильдии может стать причиной задержки многих фильмов и сериалов, которые сейчас находятся в производстве. Это безумные потери как для компаний, так и для самих актеров, поэтому решение бастовать принимают крайне редко. Более подробно – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, королева Испании Летиция появилась на публике в стильной вышиванке от известного украинского бренда Etnodim. В таком наряде монаршая особа посетила ряд официальных мероприятий в Мадриде.

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