Впервые за 63 года Гильдия актеров присоединилась к забастовке сценаристов: что они требуют и как это уже повлияло на сферу кино

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA), насчитывающая 160 тысяч участников, присоединилась к забастовке сценаристов, которая длится уже более двух месяцев. Впервые за 63 года они вместе бойкотируют киноиндустрию.

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Актеры в течение месяца вели переговоры с кинокомпаниями относительно повышения заработной платы и гарантий, что их не заменит искусственный интеллект (ИИ). Об этом говорится на официальном сайте SAG-AFTRA (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), организация, представляющая большие студии и стримеров – Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony и Warner Bros Discovery – не смогла прийти к соглашению с Гильдией, поэтому актеры объявили о забастовке.

Они требовали достойных гонораров и гарантий, что их творческую профессию не заменят ИИ, но ответ студий якобы был "неадекватным". Забастовка началась накануне и уже повлияла на киноиндустрию. Так, звезды кино Киллиан Мерфи и Эмили Блант 13 июля покинули лондонскую премьеру фильма "Опенгеймер", чтобы присоединиться к коллегам, что стало очень показательным случаем.

Представители AMPTP заявили, что актеры отказались от "исторического" повышения зарплаты, увеличения пенсионных взносов и новаторских предложений, защищающих цифровые образы. В Альянсе подчеркнули, что именно актеры отказались от дальнейших переговоров.

SAG-AFTRA порекомендовал участникам воздержаться от туров, личных выступлений, премьер, интервью, съемок, фестивалей, соцсетей, встреч с фанатами и участия в шоу. Так, публичная деятельность звезд, среди которых всемирно известные актеры, будет фактически остановлена.

Забастовка Гильдии может стать причиной задержки многих фильмов и сериалов, которые сейчас находятся в производстве. Это безумные потери как для компаний, так и для самих актеров, поэтому решение бастовать принимают крайне редко.

Сценаристам, актерам и конкомпаниям придется договориться, однако на примере забастовки первых можно предположить, что AMPTP будет ждать уступок со стороны звезд, а те, со своей стороны, будут оттягивать решение, чтобы фанаты давили на медиагигантов.

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