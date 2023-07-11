Королева Испании Летиция поразила стильным образом в вышиванке от украинского бренда. Фото

Королева Испании Летиция появилась на публике в стильной вышиванке от известного украинского бренда Etnodim. В таком наряде монаршая особа посетила ряд официальных мероприятий в Мадриде.

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В частности королева побывала на встрече с победителями SM Awards в области детской и юношеской литературы, которая состоялась во Дворце Ла Сарсуэла. OBOZREVATEL собрал фотографии Летиции в ее стильном украинском аутфите (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, 50-летняя королева выбрала льняную рубашку приглушенного красного оттенка с растительным орнаментом Obriy Red. V-образный вырез и пышные широкие рукава, собранные внизу резинкой, идеально подходили изящной фигуре Летиции.

Образ она дополнила белыми прямыми брюками, босоножками от испанского производителя Magrit, а также акцентными серьгами в минималистическом стиле от испанского бренда Ticsilver.

На сайте бренда указано, что стоимость вышиванки – 5200 гривен.

Напомним, это не первая вышиванка в гардеробе испанской королевы. Ранее она также появлялась в вышитой рубашке, которую для нее создала мастерица родом из Ивано-Франковской области Ольга Соловей. Женщина эмигрировала в Мадрид еще до полномасштабного вторжения РФ. По словам украинки, когда она увидела свое изделие на монаршей особе, ее переполняла гордость.

Ранее OBOZREVATEL писал о мировых знаменитостях, которые носят вышиванки. В список попала, в частности, и королева Летиция, а компанию ей составили Деми Мур, Клаудия Шиффер и другие. Подробнее – в нашем материале.

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