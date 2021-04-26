'Оскар-2021': назван лучший фильм года

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе вручили премию "Оскар-2021" в категории "Лучший фильм года". Им стала кинолента под названием "Земля кочевников".

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямой трансляции церемонии. Кроме этой картины на награду претендовали "Отец", "Иуда и Черный мессия", "Манк", "Минари", "Звук металла", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Главной героиней является женщина по имени Ферн. В городе, где она живет, закрывается крупное предприятие и большинство жителей остаются без средств существования. Тогда отчаянная Ферн продает свою недвижимость и отправляется в полную неизвестность.

Героиня оказывается на западе США, где знакомится с другими переселенцами. Сами они называют себя "кочевниками", образуя свое объединенное сообщество.

Картина наглядно демонстрирует реальные последствия экономического кризиса через истории главных персонажей. Несмотря на трудности, с которыми им пришлось столкнуться, они находят в новом образе жизни свою философию и свой смысл.

Отметим, что в ленте играет Фрэнсис Макдорманд ("Королевство полной луны", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), которая примеряет на себя роль кочевницы-путешественницы.

Читайте все подробности о вручении премии "Оскар-2021" в текстовой трансляции на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, фильм "Земля кочевников" на церемонии вручения премии "Золотой глобус" был признан лучшей драматической работой, а его создательница получила награду за лучшую режиссуру.