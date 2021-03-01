Фильм "Земля кочевников" взял "Золотой глобус": о чем картина

Фильм "Земля кочевников" на церемонии вручения премии "Золотой глобус" был признан лучшей драматической работой, а его создательница получила награду за лучшую режиссуру.

В ленте играет Фрэнсис Макдорманд ("Королевство полной луны", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), которая примеряет на себя роль кочевницы-путешественницы. Об этом пишет "Сегодня".

Главной героиней является женщина по имени Ферн. В городе, где она живет, закрывается крупное предприятие и большинство жителей остаются без средств существования. Тогда отчаянная Ферн продает свою недвижимость и отправляется в полную неизвестность.

Героиня оказывается на западе США, где знакомится с другими переселенцами. Сами они называют себя "кочевниками", образуя свое объединенное сообщество.

Картина наглядно демонстрирует реальные последствия экономического кризиса через истории главных персонажей. Несмотря на трудности, с которыми им пришлось столкнуться, они находят в новом образе жизни свою философию и свой смысл.

Как сообщал OBOZREVATEL, сериалы 2021 года, которые нельзя пропустить. Подборка новинок для тех, кому кажется, что они пересмотрели уже все. К сожалению, о премьерах Netflix пока мало что известно, ведь создатели стриминговой платформы держат интригу до последнего. Однако, другие каналы, такие как Disney+, CBS и Apple TV+ уже опубликовали трейлеры и подогрели интерес зрителей к будущим шоу.