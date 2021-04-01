Осадчая в ярком образе позировала в теплых краях. Фото

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками стильной фотосессией, на которой позировала в оранжевом платье длины миди с цветочным принтом цвета фуксии.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Свой образ она дополнила босоножками на каблуке и соломенной шляпой с черной лентой. Шею телезвезда украсила деликатной цепочкой (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня снимаем в теплых краях. Скоро в "Светской жизни", – написала Осадчая.

Пользователи сети пришли в восторг от эффектного образа Осадчей. Они засыпали звезду комплиментами.

"Такая стильная", "Красивое платье", "Шикарная", "Ярко", "Как же вам идет этот наряд", "Катюша, какая вы красивая", – написали люди.

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