Мишина восхитила женственным образом с открытой спиной. Фото

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина появилась в эффектном наряде с обнаженной спиной.

Так, соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. Знаменитость позировала в светло-сером длинном платье, которое идеально подчеркнуло стройную фигуру. Свой образ она дополнила макияжем смоки-айс и длинными распущенными волосами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я испытываю невероятное чувство благодарности к Вселенной за то, что она дает мне возможности влиять, помогать, развиваться и развивать!", – подписала фото актриса.

Поклонники оценили стильный и женственный образ Ксении, поэтому в комментариях оставляют для нее много приятных комплиментов. Вот некоторые из них:

"Нереально красивая!", "Супер", "Ксения, классная фотка", "Волшебная".

Напомним, Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Она была участницей шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями. Осенью прошлого года стартовал реалити-проект "Холостячка", в котором главной героиней была Ксения, выбрав в финале сценариста и комика Александра Эллерта.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена "Холостяка" Добрынина засветила роскошные ноги в новой фотосессии. Даша Квиткова позировала в черном белье, прикрывшись длинной кофтой, и красивых босоножках. Свой образ она дополнила объемной укладкой и легким макияжем.