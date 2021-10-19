Осадчая умилила сеть снимком с младшим сыном и мужем. Фото

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая порадовала поклонников новым семейным снимком. Знаменитость показала кадры, на которых позирует с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым и младшим сыном, двухмесячным Даниилом.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Даниилу сегодня два месяца. Так быстро летит время, а этого нежного возраста так мало, что хочется снимать каждое мгновение", – написала Осадчая (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото Екатерина позирует в персиковом легком платье и солнцезащитных очках на фоне воды вместе с младшим сыном Даниилом.

На втором фото уже появился шоумен Юрий Горбунов в белой рубашке и черных шортах, а также в солнцезащитных очках.

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"Спасибо, что твоей любви хватает теперь на всех трех", – написала Осадчая.

Поклонники успели оценить трогательные семейные снимки и засыпали звездную пару комплиментами.

"Здоровья малышу и мама с папой", "Катюша, вы молодец", "Красивые родители и малыш замечательный", "Волшебные", "Какие красивые", "Будьте здоровыми и счастливыми", "Как красиво", "Вы лучшие и очень красивая и достойная семейная пара", "Как трогательно", "Славная семья, будьте счастливы", "Красивые", – пишут люди.

Коротко о знаменитостях:

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Родилась в 1983 году в Киеве. Ведущая телепроекта "Светская жизнь". Работала с 13 до 18 лет моделью за границей, после чего вернулась в Украину. Была замужем за нардепом Олегом Полищуком, от которого родила сына Илью. В 2017 году вышла замуж за шоумена Юрия Горбунова, от которого родила сыновей Ивана и Даниила.

Юрий Горбунов – украинский телеведущий и актёр. Родился в 1970 во Львовской области. В 2015 году получил звание "Заслуженный артист Украины". Был женат на танцовщице Людмиле, вскоре женился на Екатерине Осадчей. Снимался в кинолентах "Безумная свадьба", "Слуга народа", "Село на миллион", "Последний москаль" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Катя Осадчая попала в скандал после того, как проехалась полицейским эскортом. Телеведущая сильно опаздывала на обратный поезд в Киев из Трускавцов, где проходила вечеринка депутатов партии "Слуга народа".