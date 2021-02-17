Осадчая стала жертвой мошенников в сети

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая заявила, что мошенники в сети действуют от ее имени. Они отправляют сообщение, в котором говорится о победе в выдуманном конкурсе.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующее сториз, призвав пользователей никак не реагировать на подобные сообщения (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Они пишут, что вы стали финалистом конкурса. Ни в коем случае не открывайте эти сообщения. Скорее всего, это ссылка на взлом вашего аккаунта. Будьте бдительными. Вся информация о конкурсах есть на моем аккаунте. Не поддавайтесь мошенникам!" , – сказала телеведущая.

Также Осадчая посоветовала своим поклонникам проверять такую информацию на личных страницах людей, которые проводят конкурс.

Будущая звезда телеэкранов в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца. Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика, Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Тарабарова стала жертвой мошенников. Она рассказала, что мошенники присылают сообщение, в котором якобы обещают приз в размере 80 тысяч гривен, если пользователи перейдут по ссылке ниже.