Осадчая показала снимки на фоне заката в Дубае и вспомнила курьезный случай с Горбуновым

Популярная телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками снимками с отдыха в Дубае. Также она вспомнила красивые закаты со своих прошлых отпусков.

Кроме того, Осадчая рассказала о курьезном случае, который произошел с ней и ее супругом Юрием Горбуновым на острове Самуй. Соответствующий пост знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В моей коллекции закаты из разных уголков мира, везде стараюсь найти sunset point, даже во дворе нашего дома есть такая точка и оттуда фото больше", – отметила телеведущая.

Осадчая позирует на фоне заката Instagram Екатерины Осадчей

Как сообщила звезда, на Маврикии солнце садилось напротив их окон, а на Сейшелах из-за облаков им ничего не удалось увидеть.

Осадчая в отпуске в Дубае Instagram Екатерины Осадчей

В Одессе телеведущую особенно восхитил рассвет, так как он восходил прямо с моря.

Осадчая поделилась снимками на фоне заката Instagram Екатерины Осадчей

Также Осадчая вспомнила историю, когда они с супругом поехали на поиски заката на острове Самуй и пока женщина с восторгом делала фото, то Горбунова всего искусали комары.

"Этот закат солнца Юра мне вспоминает по сегодняшний день", – добавила знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Осадчая опубликовала снимок, где позирует в блестящем коротком платье, которое эффектно подчеркивает ее длинные ноги.