Осадча показала знімки на тлі заходу сонця в Дубаї і згадала курйозний випадок із Горбуновим

Софія Ковнір Люди 12:19, 12.01.2021 Оновлено: 12:50, 12.01.2021

Популярна телеведуча Катерина Осадча поділилася із шанувальниками знімками з відпочинку в Дубаї. Також вона згадала красиві заходи сонця зі своїх минулих відпусток.

Крім того, Осадча розповіла про курйозний випадок, який стався з нею та її чоловіком Юрієм Горбуновим на острові Самуї. Відповідний пост знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У моїй колекції заходи сонця з різних куточків світу, всюди намагаюся знайти sunset point, навіть у дворі нашого будинку є така точка і звідти фото більше", – зазначила телеведуча.

Осадча позує на тлі заходу сонця
Instagram Катерини Осадчої

Як повідомила зірка, на Маврикії сонце сідало напроти їхніх вікон, а на Сейшелах через хмари їм нічого не вдалося побачити.

Осадча у відпустці в Дубаї
Instagram Катерини Осадчої

В Одесі телеведучу особливо захопив світанок, оскільки він сходив прямо з моря.

Осадча поділилася знімками на тлі заходу сонця
Instagram Катерини Осадчої

Також Осадча згадала історію, коли вони з чоловіком поїхали на пошуки заходу сонця на острові Самуї і поки жінка із захопленням робила фото, то Горбунова всього покусали комарі.

"Цей захід сонця Юра мені згадує досі", – додала знаменитість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Осадча опублікувала знімок, де позує у блискучій короткій сукні, яка ефектно підкреслює її довгі ноги.

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