Осадчая – об убийстве россиянами 3-месячной девочки в Одессе: сколько малышей должно погибнуть, чтобы дьявол нажрался?!

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая эмоционально прокомментировала ракетный обстрел Одессы накануне Пасхи, в результате которой погиб 3-месячный ребенок с мамой и бабушкой. Знаменитость сравнила военного преступника Путина с дьяволом, который не может "нажраться" маленькими детьми.

Звезда "Светской жизни" выразила поддержку отцу и мужу, потерявшему самых близких людей. Пост появился на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Автор прикрепила фотографию счастливой одесситки по имени Валерия, которая трагически погибла из-за нападения российских оккупантов.

"Этот мир не может быть таким. В момент, когда взошел огонь в Иерусалиме, в Одессе погибла трехмесячная девочка. На фото мама в ожидании своей маленькой. Родилась 4 января, чтобы уже 23 апреля погибнуть вместе с красавицей мамой и бабушкой", – начала она.

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Осадчая призналась, что до сих пор не может поверить в то, что люди способны на такую жестокость, а тем более – накануне празднования воскресения Иисуса Христа.

Телеведущая назвала смерть невинных украинцев "невыразимым ужасом" и поделилась, что менее чем за сутки до обстрела Одессы Валерия призывала к помощи.

"Мы верим в кармический маятник, но почему-то он до сих пор не работает. Мы верим в мировую справедливость, но она тоже молчит. Сколько малышей должно погибнуть, чтобы дьявол нажрался? Это самая ужасная Пасхальная ночь в нашей жизни", – написала звезда.

Она также пожелала покойным одесситам "небо облачками", а потерявшему дочь, любимую и тещу мужчине сил пережить трагедию.

Напомним, в Одессе с 14 до 15 часов дня 23 апреля прогремели взрывы: российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу. Вспыхнул по меньшей мере один жилой дом, есть повреждения объектов инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Слава Каминская, для которой Одесса является самым родным городом, рассказала о личной трагедии, связанной с отцом. Звезда поделилась, что уже 3 года светлый праздник сопровождается для нее ужасными новостями.