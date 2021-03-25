Осадчая на прогулке появилась в модных брюках и белоснежных кроссовках. Фото

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая выбрала для весенней прогулки стильные брюки, которые скомбинировала с белыми кроссовками.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На знаменитости была белоснежная теплая куртка, черные штаны-клеш, а завершали модный образ кроссовки и шапка темно-синего цвета.

"Теплой одеждой отгоняем зиму! На сколько сильно вы ждете весну? Ставьте в комментариях от 1 до 10", – подписала ведущая свежие фото.

Фанаты ответили, что тоже не могут дождаться теплых дней, добавив, что внешний вид звезды просто потрясающий:

"Вы такая позитивная всегда. Мило смотреть!", "Красивая", "Вы прекрасны", "Красотка!".

Катя Осадчая позирует в новом образе. instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая позирует в стильном образе. instagram.com/kosadcha

Комментарии поклонников. instagram.com/kosadcha

Комментарии поклонников. instagram.com/kosadcha

Комментарии поклонников. instagram.com/kosadcha

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

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