Известная итальянская актриса Орнелла Мути, которая гордится своими русскими корнями и даже мечтала получить гражданство РФ, в который раз посетила родину предков, однако во в. о. Мариуполь она не заезжала, как пишут российские фейкометы. Новости о том, что актриса позировала на фоне мариупольских домов, пропагандисты "доказывали" фотографией из Сочи.

Впрочем, это не делает чести итальянке, которая уже ясно дала понять о своей поддержке войны и геноцида украинцев. OBOZ.UA решил рассказать, откуда взялись слухи об актрисе "в Мариуполе".

Орнелла Мути действительно неделей раньше приехала в Россию, где встретилась с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Там на одном из домов уличный художник Йорит Чиро Черулло изобразил портрет согражданки в знак единения двух культур.

Итальянец уже не первый раз позорится своими работами, создавая изображение в РФ и в оккупированных украинских городах. Одно из таких появилось в Мариуполе, где художник без разрешения автора перенес фотографию плачущей девочки на стену дома.

К слову, кадр был сделан австралийским фотографом, которая не давала на это разрешение, а тем более не разделяет мысли россиян о том, что ребенок плакал из-за "снарядов НАТО", изображенных на мурале.

После скандала Йорит Чиро остался в России и продолжил угождать Кремлю, на этот раз изобразив актрису, признавшуюся России в любви во время полномасштабной войны.

Примечательно, что сама Орнелла Мути в Instagram подтвердила, что фотография была сделана в Сочи.

Вероятно, фейками о якобы "признании" звездой Мариуполя как части РФ, пропагандисты решили отвлечь внимание от "Оскара", где фильм о преступлениях России "20 дней в Мариуполе" получил одну из главных наград.

Напомним, в конце 2023 года Орнелла Мути уже приезжала в Россию. Она сыграла в московском театре. Интересно, что звезда фильмов "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный" так и не осилила изучение русского языка, поэтому смотреть спектакль россиянам приходилось с субтитрами.

Как ранее писал OBOZ.UA, Мути уже наказывали за поддержку военного преступника – российского президента Владимира Путина. Это произошло много лет назад из-за трапезы с ним.

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