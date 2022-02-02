Орнелла Мути решила стать гражданкой России: итальянская актриса уже собирает документы

Итальянская актриса Орнелла Мути заявила о желании получить российское гражданство. Звезда фильмов "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный" уже собирает необходимые документы и учит кириллицу.

О своем решении она рассказала в интервью ТАСС. Знаменитость отметила, что хочет сделать это в память о покойной маме (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я была бы счастлива получить гражданство, потому что это часть культуры, связанной с моей матерью. Она умерла в этом году, и это было бы для нее подарком", – говорится в заявлении.

Видео дня

Она призналась, что при сборе необходимых документов столкнулась со "трудностями итальянской бюрократии", поэтому процесс получения гражданства может затянуться.

Сейчас актриса изучает русский язык с помощью специального приложения для телефона.

"Понемногу я выучила кириллицу и что-то понимаю, но грамматика у вас сложная, и потом, когда учишь кириллицу, все равно путаешь буквы. Мне нужна практика, хорошо бы поехать на несколько месяцев в Россию", – сказала она.

Звезда также вспомнила, что ее мама вела собственную тетрадь с воспоминаниями о семье. В частности, там есть и записи о бабушке Мути, родившейся в Санкт-Петербурге. Актриса считает, что итальянцы и россияне очень похожи между собой.

"Я люблю Россию и обожаю русский народ, и россияне мне отвечают взаимностью, я чувствую их любовь. Приятно то, что даже если меня в России не так много видели, публика остается верной, сохраняет интерес", – подытожила знаменитость.

Коротко о звезде:

Орнелла Мути – итальянская киноактриса. Родилась 9 марта 1955 года в Риме. Ее отец, уроженец Неаполя, был журналистом, а мама, по национальности эстонка, работала скульптором. Бабушка и дед Орнеллы по линии матери были родом из Санкт-Петербурга.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что уругвайская и аргентинская певица Наталья Орейро получила российское гражданство от президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина.

Позже она заявила о желании приобрести жилье в России и переехать туда, когда выйдет на пенсию.

В 2013 году Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство Российской Федерации французского актера Жерара Депардье, которому лично вручил паспорт.